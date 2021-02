Le pire premier rendez-vous de Jenna Bush Hager «  impliquait les services secrets  » et son mari, Henry

Presque tout le monde a une pire histoire de premier rendez-vous, mais la plupart d’entre nous peuvent convenir qu’ils n’impliquent généralement pas les services secrets des États-Unis.

L’ancienne première fille et actuelle co-animatrice de 45secondes.fr, Jenna Bush Hager, s’est ouverte lundi dans un segment sur la journée d’appréciation des célibataires, qui est le 15 février. Elle est également connue sous le nom de Journée de sensibilisation des célibataires.

Hoda Kotb d’aujourd’hui a demandé à Jenna son pire premier rendez-vous et mon garçon, a fait l’histoire.

« Mon pire premier rendez-vous a impliqué les services secrets, laissons-en là », dit Jenna en riant. «C’était avec Henry (Hager) et sa voiture est tombée en panne d’essence et a fait marche arrière et a frappé les services secrets.

Elle a expliqué qu’ils se trouvaient à Arlington, en Virginie, où son mari, désormais, vivait à l’époque. Il avait réalisé qu’il manquait de carburant, alors il a essayé de se rendre à une station-service du coin qui se trouvait sur une légère colline.

«Il a commencé à monter la colline, puis booooop, crash, »ricana Jenna tandis que Hoda haletait.

«Avez-vous eu peur ou avez-vous ri?» Lui demanda Hoda.

«Je riais mais il était horrifié», répondit Jenna.

Hoda a essayé de ne pas renoncer à sa pire expérience de rendez-vous, mais a finalement expliqué que cela s’était produit le soir du Nouvel An.

«J’étais tellement excitée, je me suis toute habillée, je ne me suis jamais sentie plus jolie de ma vie qu’à ce moment-là et il s’est présenté avec un jean et un t-shirt», dit-elle. «Il était comme, ‘Viens, nous allons chez moi’, et je me disais ‘Ew’, et il y avait un groupe de gars qui luttaient contre un berger allemand et je me suis assis sur le bord d’une chaise et j’étais comme , « C’est le pire réveillon du Nouvel An. » «

«Lutter contre un berger allemand?!» Demanda Jenna incrédule.

«Ouais, c’était comme si les gars disaient ‘Bro! Prenons plus de bière! puis je suis rentré chez moi », répondit Hoda.

Les choses ont bien fonctionné pour Hoda et Jenna! Malgré l’incident avec les services secrets, Jenna a fini par épouser Henry Hager en 2008 et ils ont trois enfants ensemble, Mila, 7 ans, Poppy, 5 ans, et Hal, 1 an.

Quant à Hoda, elle est fiancée à son partenaire de longue date, Joel Schiffman, et les deux prévoient un mariage, malgré la pandémie qui a reporté leurs plans d’origine.