Le pire moment de Brad Pitt

Après sa rupture avec Jennifer Aniston, Brad Pitt Il est venu sous les projecteurs pour sa romance avec Angelina Jolie. Pendant des années, le nouveau mariage est devenu le plus célèbre et le plus acclamé d’Hollywood.

Cependant, cela fait trois ans que Brad Pitt comme Jolie, ils se retrouvent plongés dans un divorce controversé qui ne finit pas de se clarifier. En fait, cette séparation juridique était déjà considérée comme l’une des plus coûteuses de l’histoire de l’émission.

Brad Pitt et Angelina Jolie sont pires que jamais. Photo: (Getty)



Et, comme si cela ne suffisait pas, la situation continue de s’aggraver, du moins pour Pitt. En mars, son ex-épouse actuelle l’a accusé de « maltraitance » dans l’affaire qu’ils menaient pour la garde de leurs enfants. L’interprète n’a jamais été dénoncé au tribunal, mais cette fois, Angelina a présenté des documents indiquant qu’elle et ses héritiers étaient disposés à témoigner pour donner la vérité à leurs propos.

Mais, comme s’il en manquait plus, les problèmes émotionnels de la star de Once Upon a Time in Hollywood se sont également ajoutés aux problèmes physiques. Mercredi, Brad Pitt Il a été photographié en train de quitter le dentiste, mais les images ont suscité une grande inquiétude parmi ses disciples.

Brad Pitt à l’extérieur du centre clinique de Los Angeles.



Est-ce qu’à la sortie du centre clinique situé à Los Angeles, l’acteur était en fauteuil roulant poussé par un garde du corps. Ce qui a également attiré l’attention était son extrême maigreur, qui était évidente même si Brad portait sa jugulaire et couvrait son visage d’une cagoule.

Bien que ces événements et son inconfort physique coïncident également avec le fait que, il y a quelques semaines, une source proche de l’interprète a admis qu’il était «inconsolable»Pour sa situation sentimentale. Mais maintenant, il ne reste plus qu’à attendre et voir de quoi la prochaine apparition publique Brad Pitt.