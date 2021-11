Le pire méchant de Spider-Man ! Ce n’est pas le Bouffon Vert ou Doc Ock

Revoyons un peu : les méchants de Homme araignée Ils font partie des personnages les plus intéressants du monde des dessins animés et ont été très bien adaptés au cinéma. Les antagonistes aiment Bouffon Vert, Doc Ock et Venin ils ont rendu la vie impossible pour Pierre Parker à plus d’une occasion. Beaucoup d’entre eux ont réussi à découvrir l’identité secrète du jeune héros et à devenir une menace pour leurs proches.

En ce sens, et si le pire méchant de la vie de Peter était quelqu’un de très proche de lui ? Et nous ne parlons pas de Norman Osborn ou d’Eddie Brock. Nous parlons d’un proche du photographe Daily Bugle. Une personne spéciale dans votre vie. Quelqu’un qui l’a marqué comme une référence et lui a appris que « Avec un grand pouvoir, il y a une grande responsabilité ». Vous n’avez toujours pas deviné de qui nous parlons ?

Un méchant inattendu

Si il Oncle Ben! Peu de morts dans la vie d’un super-héros ont autant impacté que celle de l’oncle de Peter. Donc, le voir comme un méchant est vraiment déchirant. Tant pour le héros que pour ceux qui suivent son histoire de près dans les vignettes. La vérité est que dans la collection Fantasme incroyable cette horrible situation se réalise. La douleur!

Dans un monde magique, où les dragons et les elfes existent, Ben est le plus grand ennemi de Homme araignée. L’arachnide est transporté à cet endroit avec le Capitaine Amérique et Veuve noire. Le trio de héros ne sait pas ce qui les attend lorsqu’ils doivent affronter un Ben impitoyable qui est prêt à trahir Spidey et à le vaincre pour de bon.

Le dernier numéro de la collection montre comment le Oncle Ben jette à Homme araignée du dos d’un dragon et Spidey est grièvement blessé par cette action de l’homme le plus important de sa vie. Ben Il parle à Peter une fois que le héros intrépide est incarcéré. Puis, son oncle avoue qu’il ne pourra rien faire pour « Compenser leur échec ». Pierre supplie Ben changer d’avis, mais c’est trop tard. Il part avec une étrange silhouette sur le dos qui pourrait contrôler ses actions. Mystère!

