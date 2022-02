Le pire film sur Netflix ? Ce que les critiques ont dit de The Texas Chainsaw Massacre

in

Netflix

La suite du classique de l’horreur n’a pas été bien accueillie par les critiques et le public, qui l’ont généralement noté avec de faibles notes.

©IMDBLe massacre à la tronçonneuse du Texas

Le massacre à la tronçonneuse du Texas revisite la franchise mettant en scène le psychopathe le plus dérangeant du cinéma, Cuirface, un personnage qui attaque ses victimes potentielles avec une tronçonneuse alors que son visage est couvert de sang et portant un masque effrayant : un visage coupé. Malheureusement, la suite qui est sortie en Netflix Il n’a pas eu le meilleur des accueils par la critique spécialisée et le grand public.

Tomates pourries est un site spécialisé dans les critiques et sur ce site le film a atteint 30% d’acceptation par les spécialistes alors que le public lui a donné 37% avec plus de 500 personnes laissant leur avis sur le film. « Le massacre à la tronçonneuse au Texas ne laisse pas le sang seul, mais cette fois, Leatherface aurait pu désespérément perdre sa capacité à faire peur »dit la page.

Le massacre à la tronçonneuse du Texas a eu sa version originale en 1974, de Tobe Hooper, et a servi d’inspiration pour d’autres films du genre tels que Halloween de John Carpenter. Cette nouvelle entrée reprend en fait des détails de l’histoire de Michael Myers, où Jamie Lee Curtis revient en tant que Laurie Strode dans le dernier film pour obtenir sa vengeance tant attendue contre le tueur qui l’a tourmentée toute sa vie.

Le nouveau film de Cuirfacecréé au Giant of Streaming, fait quelque chose de similaire avec le protagoniste de l’histoire, Sally Hardesty, revenant au centre de la scène. Malheureusement, l’actrice originale de ce personnage est décédée et a dû être remplacée par Olwen Fouéré. Le problème avec cette décision est que beaucoup la comparent aux derniers versements de Halloween rendant les fans mécontents du retour de cette figurine associée au début de la franchise.

+Qu’est-ce que la presse a dit sur le massacre à la tronçonneuse au Texas ?

-Steven Prokopy de Third Coast Review : « C’est essayer quelque chose d’un peu différent de beaucoup de suites que je vois, et beaucoup de décès sont assez spectaculaires. Cela doit encore compter pour quoi que ce soit dans ce monde fou. »

-Brian Eggert de Deep Focus Review : « Encore une autre dans une longue liste d’expériences vides pour cette franchise, qui n’a jamais laissé d’impact en dehors de la contribution de Hooper. »

-Chris Sawin de Hub Pages :« Jusqu’à ce que Leatherface puisse avoir un nouveau visage à porter, la franchise Texas Chainsaw Massacre est condamnée à tourner en rond avec une tronçonneuse crachotante sur une autoroute presque déserte sur laquelle personne ne veut voyager. »

-Marrisca Fernandez d’Exclaim ! : « Il n’y a rien du suspense ou de la tension qu’un bon film d’horreur devrait avoir. Réduire ce trope n’était peut-être pas la meilleure stratégie de survie pour ressusciter un favori de la franchise. Ce n’est que du courage et du sang, mais c’est décevant de manquer de gloire. »

-Noel Murray de Polygon : « La version finale du film, réalisée par Garcia, contient beaucoup de personnages, d’intrigues secondaires et d’histoires dans ses 83 minutes, et très peu sont essentielles. »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂