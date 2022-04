Le pire film d’Arnold Schwarzenegger de tous les temps

Hollywood

L’acteur d’origine autrichienne possède un large répertoire de productions hollywoodiennes. Comme il l’a révélé dans une interview avec Johnny Carson il y a plus de 40 ans, il a commencé à jouer quand il s’est lassé des compétitions de musculation.

© GettyL’acteur a 74 ans.

L’un des débats des années 1980, qui s’est étendu au début des années 1990, tournait autour de qui était la véritable star d’action de l’époque. Il y avait des icônes comme Bruce Willisgrâce à Dur à tuer, Jackie Chan ou Tom Croisière. Mais s’il s’agissait de référents absolus, les chiffres principaux étaient Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. Rambo et Rocheuxd’un côté, terminateurpour l’autre.

Chacune des deux icônes du cinéma d’action était chargée de faire des films sans fin et cela signifiait que, bien sûr, tous n’étaient pas de grandes œuvres d’art. Tant en ce qui concerne la poursuite des sagas qui les ont consacrés qu’en termes de mise en vedette dans de nouvelles histoires, à plus d’une occasion, ils ont dû être le visage principal d’un snafu indéfendable, même pour les fans les plus fidèles.

Dans le cas de schwarzenegger les productions effrayantes peuvent être nommées comme Hercule à New York, conan le destructeur, et plein d’autres. Mais s’il y en a un qui doit se démarquer des autres, c’est Batman et Robin. Oui, il se peut que la production que vous dirigez George Clooney est meilleur que plusieurs de ceux qui avaient l’acteur autrichien comme protagoniste, mais cela n’éclipse pas le fait que, même avec l’un des personnages les plus rentables de l’histoire comme le cavalier de la nuitont eu un tel échec.

Au Batman et Robindirigée par Joel Schumacher Schwarzenegger il s’est mis dans la peau du méchant, le célèbre Monsieur Freeze. Unis à sumac vénéneux, il s’est donné pour objectif de geler la ville. Comme cela a été révélé, l’acteur est venu récolter 25 millions de dollars, puisque l’idée du studio à l’époque était que le nom du méchant avait plus de poids que celui de son protagoniste (George Clooney n’a reçu qu’un million de dollars). Si vous souhaitez revoir ce film très critiqué, vous pouvez le faire grâce à hbo maxpuisqu’il se trouve dans votre catalogue.

La décision d’Arnold Schwarzenegger de devenir acteur

Comme tous les fans de Arnold Schwarzenegger, l’acteur est d’abord devenu célèbre grâce au grand nombre de concours de musculation qu’il a remportés. Cependant, il est arrivé un moment où tout cela n’a pas suffi. Dans une interview avec Johnny Carson qu’il donne en avril 1984, l’artiste reconnaît que c’est l’ennui qui le pousse à chercher de nouveaux objectifs : « Il n’y avait rien d’autre à quoi aspirer » a-t-il pointé après avoir mentionné tout ce qu’il avait gagné. Là, il a dit que « Je cherchais de nouveaux défis » quand il a reçu un appel de Lucille Boulequi lui a dit que c’était « très rigolo » et lui offre son premier rôle.

