«  Le pire  » candidat à l’effacement total revit son expérience

Un homme appelé Jason Balinskas (@spikedudej) était déterminé à se lancer Version américaine du spectacle, et dépensé deux années essayant de réaliser son rêve avant étant enrôlé pour le deuxième épisode de la série six.

La seule chose est qu’une fois qu’il est enfin arrivé, il n’avait pas exactement beaucoup de succès – en plaisantant quiconque espère suivre ses traces abandonner simplement et ‘avoir un passe-temps‘ au lieu.

Partageant des images de son passage dans l’émission, Balinskas mentionné: « Je me souviens du temps que j’ai passé deux ans à essayer de monter dans la série Anéantir uneEt puis, c’était littéralement le pire.«

Lors de la compilation de ses plus beaux moments, nous entendons également les commentaires impertinents des narrateurs John Anderson et John Henson.

À un moment donné, lorsque nous voyons Balinskas tomber d’un obstacle dans l’eau, une narrateur plaisanteries: « Et son rêve s’éloigne lentement. »

Plus tard, une voixeplus de également ajoute que Balinskas est venu avec « le pire moment de la journée », ajoutant: « Je veux dire, il évite à peine la disqualification. «

La présentatrice sur le terrain de l’émission, Jill Wagner, demande Balinskas s’il has quoi que ce soit à dire ‘til peuple qui sont mourant d’envie de faire partie de l’émission‘, auquel il répond: « Ne perdez pas deux ans de votre vie! S’il vous plaît, prenez un passe-temps … N’importe quoi.«

En riant, Wagner dit: « C’est la réponse la plus honnête que j’aie jamais entendue! »

Balinskas, du New Jersey, avait en fait mis en place une page Facebook dans le but de faire partie de l’émission.

Dans la section « À propos » du ‘Mettez Jason Balinskas sur Wipeout ‘ page, il a dit: « Juste un gars du New Jersey avec un rêve d’être sur Anéantir. «

Et cela a finalement semblé faire l’affaire, avec Balinskas annonçant en avril 2013: « SURPRENDRE!! Je garde cela secret depuis TRES longtemps. JE SERAI EN WIPEOUT LE 14 MAI À 20H (HNE) SUR ABC !!!! Faire connaitre!!! »

Dans la section « Informations supplémentaires » de la page, il a expliqué un peu plus ce qu’il fallait pour obtenir sur le show, en écrivant: « Aaprès avoir gagné une base de fans en ligne, Jason a tweeté Anéantir, posté sur leur mur Facebook et leur a envoyé vidéo après vidéo.

«Il ne s’en rendait pas compte, mais Jason a créé la plus grande et la plus longue campagne en ligne de l’histoire de Wipeout.