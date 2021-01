Le pionnier du PlayStation Network quitte Sony Interactive Entertainment

L’homme derrière beaucoup de PlayStation Network services phares, y compris PlayStation Plus, PlayStation maintenant, et PlayStation Store, quittera son poste actuel chez Sony Interactive Entertainment à la fin de l’exercice en cours. John Kodera – dont vous vous souvenez peut-être a brièvement remplacé Andrew House en tant que PDG de la division, avant de laisser la place à Jim Ryan – a dirigé le groupe Sony Network Entertainment à partir de 2013 et l’a transformé en l’un des piliers clés de l’entreprise, avant qu’il ne soit finalement absorbé par SIE dans le cadre d’une initiative de restructuration.

De nos jours, le PS Store est l’un des plus grands générateurs de revenus de l’entreprise, PS Plus conservant un nombre record d’abonnements et ayant un impact global énorme sur les résultats de l’entreprise. Début 2019, Kodera a pris la décision sans précédent de se rétrograder efficacement du poste de PDG, permettant à Jim Ryan de prendre en charge les opérations quotidiennes tout en se concentrant sur le segment du réseau. Le nouveau rôle de Kodera au sein de Sony Corp le verra agir en tant que vice-président exécutif, où il continuera à être impliqué dans les services en ligne.