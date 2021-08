Le Pinocchio de Guillermo Del Toro est retardé jusqu’en 2022

Alors que Disney poursuit son remake en live-action de Pinocchio, beaucoup de gens ont commencé à oublier que Gauillermo del Toro et Netflix sont censés sortir une version dark fantasy en stop motion de l’histoire d’une petite marionnette en bois qui rêve d’être un vrai garçon. Annoncé à l’origine en 2018, le film a subi des retards similaires à de nombreux films des deux dernières années, mais il semble maintenant que le film va être encore plus long que prévu, la date de première étant repoussée à l’année prochaine. Alors que certains ont suggéré que cela pourrait être dû au fait que del Toro a Allée des cauchemars sortira en décembre qui serait sans doute en lice pour les Oscars, et avec Pinocchio un autre candidat probable aux Oscars, il serait logique de les garder en dehors de la course de la même année.

Le Pinocchio de Guillermo Del Toro met en vedette Ewan McGregor dans le rôle de la voix de Cricket, avec Harry Potter la star David Bradley fournit ses talents pour Gepetto, tandis que le nouveau dans l’industrie Gregory Mann a la tâche de donner vie à Pinocchio. L’affaire des étoiles comprend également Christoph Waltz, Tilda Swindon, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Ron Pearlman et John Turturro.

Le synopsis officiel de Pinocchio de Guillermo Del Toro se lit comme suit : « Pendant la montée du fascisme dans l’Italie de Mussolini, Pinocchio – une comédie musicale dirigée par del Toro et Mark Gustafson (Fantastic Mr. Fox) avec une partition d’Alexandre Desplat – est une histoire d’amour et la désobéissance alors que Pinocchio lutte pour être à la hauteur des attentes de son père »

Guillermo Del Toro a écrit le scénario du film avec Patrick McHale, qui présente des chansons avec des paroles également de del Toro écrivant avec Katz. De plus, les conceptions originales de Pinocchio lui-même sont de Gris Grimly et ont été construits par Mackinnon et Saunders, qui étaient responsables des figures en stop motion utilisées dans Tim Burton La mariée cadavre.

« Après des années à poursuivre ce projet de rêve, j’ai trouvé mon partenaire idéal en Netflix », a déclaré del Toro précédemment. « Nous avons passé beaucoup de temps à organiser une distribution et une équipe remarquables et avons été bénis par le soutien continu de Netflix pour continuer tranquillement et prudemment, ratant à peine un battement. Nous aimons et pratiquons tous l’animation avec une grande passion et pensons que c’est l’idéal moyen de raconter cette histoire classique d’une manière complètement nouvelle. »

Basé sur les fantasmes de conte de fées précédents de del Toro, malgré l’élément musical, il y a probablement très peu de choses dans cette version de Pinocchio qui sera conforme à la version Disney, qui est en post-production et met en vedette Tom Hanks. Alors que Disney poursuit essentiellement sa recréation de tous ses classiques animés sous forme de films d’action en direct, tous brillants et joyeux et pleins de joie Disney, del Toro visera un récit plus adulte de l’histoire, et vous pouvez vous attendre à beaucoup de fantaisie sombre. éléments dans le mélange, très similaires aux goûts de Dans les bois, qui reprend des éléments de nombreux contes pour enfants et les transforme en un conte musical sombre et tordu. Malheureusement, nous avons maintenant un peu plus de temps à attendre pour voir le film arriver dans les cinémas, mais nul doute que cela vaudra la peine d’attendre lorsqu’il arrivera enfin l’année prochaine.

Sujets : Pinocchio, Netflix