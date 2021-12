Le Pingouin de The Batman est basé sur un personnage important du Parrain

in

Le Batman C’est un projet très attendu par les adeptes du Chevalier de la nuit qui se sont enthousiasmés pour les bandes-annonces d’un film qui au départ n’a pas eu un bon accueil. Petit à petit, le film avec Robert Pattinson et dirigé par Matt Reeves construisait une base solide de fans qui veulent profiter de cette histoire et de ses personnages dans les films.

Aujourd’hui, nous allons parler d’un des méchants du film :Le pingouin! Dans les avant-premières, nous avons pu voir une partie de l’interprétation de Colin Farrell comme le personnage, méconnaissable grâce au département maquillage du film. Oswald Cobblepot est une réalisation impressionnante sous tous les angles, bien que l’acteur en charge du méchant ait noté qu’il apparaît dans une poignée de scènes.

Colin Farrell impressionne dans le rôle du Pingouin

Le réalisateur a directement lié ce méchant à un personnage de la saga Le parrain: « Il y a un peu de John Cazale dans le rôle de Fredo dans Le Parrain. C’est un gangster de niveau intermédiaire avec un peu de showman, mais vous pouvez voir qu’il en veut plus et qu’il était sous-estimé. Vous êtes prêt à passer à l’action ! »

D’autres personnages ont servi d’inspiration pour ce Cobblepot d’Oswald, mais ce n’était pas difficile pour Colin Farrell voir les similitudes entre Le pingouin et Fredo. L’acteur espère avoir plus de temps la prochaine fois pour développer le personnage. La vérité est qu’il y a déjà des rumeurs sur une interprétation très réussie de ce méchant classique et nous avons hâte d’en profiter dans les films.

« Matt Reeves m’a mentionné Fredo parce qu’il est marqué par l’insignifiance en lui-même, dans une famille très forte et brillante, avec des hommes très violents. C’est pourquoi il commet l’acte de trahison par faiblesse. Il est brisé et souffre. C’est le cœur d’Oz, alimentant son désir et son ambition de s’élever parmi les criminels. Où cela mène, j’aimerais l’explorer dans le deuxième film, si cela se produit », manifesté Colin Farrell.

Fait amusant : Farrell avait pris du poids pour son film L’eau du Nord Oui Matt Reeves lui a dit qu’il avait fière allure pour le rôle du manchot. Cependant, l’acteur a tenu à perdre les kilos en trop et à récupérer sa silhouette sûrement car son rôle dans le film est limité : « J’ai pensé à la merde dire au revoir parce que je suis sur le point d’aller à la cassette pour retrouver ma santé », a remarqué l’interprète qui a finalement utilisé des prothèses pour simuler un excès de poids.

Le Batman met en vedette Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard et Andyr Serkis. Il dirige Matt Reeves à partir d’un scénario co-écrit avec Peter Craig. Le film n’a aucun rapport avec le DC Univers étendu et concerne les premières années du chevalier noir dans son rôle de justicier. Il sortira en salles le 4 mars 2022.

