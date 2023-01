Le pingouin de Colin Farrell dans The Batman n’était que « la pointe de l’iceberg »

Colin Farrell explorera des couches plus profondes de The Penguin dans la prochaine série dérivée de HBO Max, en s’appuyant sur sa représentation dans The Batman.

Le succès retentissant de l’an dernier Le Batman a déclenché une nouvelle ère pour la franchise DC. Le pingouinune série dérivée mettant en vedette Colin Farrell comme Oswald Cobblepot, devrait maintenant arriver sur HBO Max. Jusqu’à présent, les acteurs et l’équipe ont assidûment rassemblé toutes les pièces nécessaires pour donner vie à ce projet. Colin Farrell a exprimé son enthousiasme d’en faire partie et espère que le spectacle continuera à s’appuyer sur Le BatmanLa prise de vue à la terre réussie des super-héros.





Le portrait de Colin Farrell du Pingouin dans Le Batman n’était que la « pointe de l’iceberg » dans son exploration du personnage. Il continuera à approfondir le rôle dans la prochaine série dérivée de HBO Max. Cette nouvelle série permettra à Farrell de plonger pleinement dans le personnage et de découvrir de nouvelles couches et profondeurs qui n’étaient évoquées que dans Le Batman. Dans une interview avec Variety, Colin Farrell a évoqué la surprise d’obtenir sa propre série dérivée de Le Batman. Il a fait remarquer que lorsqu’il a commencé à tourner pour le film, il ne lui est jamais venu à l’esprit qu’Oswald Cobblepot aurait sa propre émission.

« La seule chose que j’avais une idée, c’est que je n’allais pas explorer le personnage autant que je le voulais. Parce qu’il y a eu tout ce travail extraordinaire fait par [makeup artists] Mike Marino et Mike Fontaine et son équipe, et je pensais juste que c’était la pointe de l’iceberg, pardonnez le jeu de mots, que nous allions faire les six ou sept scènes que nous avons faites dans le film. Je leur en étais reconnaissant, mais je voulais plus.





Colin Farrell dirige Le pingouin Spin-off à la suite de Le Batman

Colin Farrell a stupéfié les téléspectateurs avec sa transformation remarquable en tant que Penguin / Oswald Cobblepot dans Le Batman. Son incroyable performance, aux côtés de Robert Pattinson et Paul Dano, a rendu le méchant emblématique de DC plus populaire que jamais. Profitant de cette montée en popularité, HBO Max a rapidement annoncé une série dérivée qui continuerait l’histoire Batverse du réalisateur Matt Reeves et de Pattinson.

Farrell a récemment donné aux fans un aperçu de ce à quoi s’attendre Le pingouin avec une interview sur ExtraTV. Il a révélé qu’il avait déjà lu le scénario du premier épisode, qui commence juste une semaine après Le Batman conclut, alors que Gotham City traite de l’inondation du troisième acte du film. Il a également partagé que nous le voyons éclabousser le bureau de Falcone au début du récit, et il prend finalement la direction de l’empire criminel de Falcone après avoir appris ses allégeances. Les fans peuvent s’attendre à une histoire intrigante qui suit les conséquences de Le Batmanavec l’actrice Cristin Milioti rejoignant le casting en tant que Sofia Falcone.

Après délibérations et discussions avec le producteur Dylan Clark, Colin Farrell a finalement décidé de poursuivre Le pingouin série dérivée. Cependant, ce qui a vraiment scellé l’accord, c’est le travail de transformation des maquilleurs Marino et Fontaine, qui ont réussi à transformer Farrell en supervillain emblématique. Leurs efforts incroyables ont fait comprendre à Farrell que c’était un projet qui valait la peine d’être poursuivi.

« Honnêtement, toute pensée que j’avais à propos d’une série prolongée concernait le travail de Mike Marino. Je savais juste qu’il y avait tellement de choses à voir avec ça – le vieillir, le vieillir. C’est juste un tel génie, Mike, c’est donc son travail qui a été l’inspiration, vraiment.

Selon Farrell, la production sur Le pingouin débutera en février et durera environ cinq ou six mois.