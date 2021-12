Le Pingouin de Colin Farrell dans The Batman est inspiré de Fredo du Parrain

Colin Farrell jouera Oswald « Penguin » Cobblepot dans le prochain film Le Batman, et le réalisateur Matt Reeves a partagé son inspiration derrière cette nouvelle incarnation du super-vilain classique. Dans le dernier numéro d’Empire, Reeves a parlé de l’inclusion de Penguin dans le film et a abordé cette interprétation des influences du personnage. Per Collider, voici ce que le réalisateur a dit à propos de Fredo de John Cazale dans Le parrain jouer un rôle dans l’inspiration du nouveau Oswald Cobblepot.

« Il y a une touche de John Cazale dans le rôle de Fredo dans Le parrain. C’est un gangster de niveau intermédiaire et il a un peu de sens du spectacle, mais vous pouvez voir qu’il en veut plus et qu’il a été sous-estimé. Il est prêt à passer à l’action. »

D’autres personnages ont également inspiré Oswald, mais Fredo en particulier devait être dans l’esprit de Reeves pendant la production, car il a également parlé à Colin Farrell de l’association avec le personnage. Ce n’était pas difficile pour Farrell de voir la corrélation, et cela semble avoir aidé l’acteur dans son interprétation en tant que super-vilain. Il espère également avoir la chance d’être plus présent dans Le Batman 2 car son temps d’écran est plus limité dans ce premier film.

« [Matt Reeves] m’a mentionné Fredo, parce que Fredo est paralysé par l’insignifiance dans laquelle il vit, dans une famille pleine d’hommes très forts, très brillants, très capables et très violents. C’est pourquoi il commet l’acte de trahison qu’il fait, parce qu’il est faible, il est en quelque sorte brisé et il souffre. Il y a une sorte de fracture au cœur d’Oz, qui alimente son envie et son ambition de s’élever au sein de cette cabale criminelle. Où va cette ascension… J’adorerais pouvoir explorer cela dans le deuxième film, si cela devait arriver un jour. »

Nous avons vu à quoi ressemble Colin Farrell dans le personnage à travers des images précédentes en avant-première. Il a l’air plutôt méconnaissable et une partie de la transformation du personnage impliquait de porter un costume rembourré pour ressembler davantage à une caractérisation traditionnelle du pingouin. C’était parce que Farrell avait intentionnellement maigri après avoir pris du poids pour son dernier rôle et ne voulait pas le garder pour jouer Penguin, peut-être avec le personnage ayant un temps d’écran si limité.

« Matt avait vu le personnage comme classiquement quelque peu corpulent, rond, quel que soit le mot. Je venais de terminer [Andrew Haigh’s] L’eau du Nord, pour laquelle j’avais pris du poids, et Matt m’a dit : « Tu es superbe ! » Je me suis dit : « Eh bien, putain, dis au revoir parce que je suis sur le point d’aller sur le tapis roulant. J’ai besoin de retrouver la santé.' »

Le Batman met également en vedette Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard et Andy Serkis. Matt Reeves réalise en utilisant un scénario co-écrit avec Peter Craig. Le film n’a aucun lien avec le DCEU ou aucun projet précédent, car Reeves a insisté pour développer Le Batman comme une histoire autonome. Il s’agit d’une histoire semi-originale, qui se déroule seulement deux ans après le début de la carrière de Batman en tant que combattant du crime lorsque le Riddler commence à le narguer avec des énigmes sur les scènes de crime.

Le Batman devrait sortir en salles le 4 mars 2022.





