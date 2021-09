Le pilote Dead Boy Detectives de Neil Gaiman commandé chez HBO Max

Les dernières années ont fourni aux fans de Neil Gaiman un certain nombre d’adaptations réussies des œuvres de l’auteur, notamment Dieux américains, De bons présages et plus récemment l’adaptation très attendue de son Marchand de sable romans graphiques. On dirait que ça ne va pas s’arrêter là non plus, comme maintenant Gaiman’s Détectives de garçon mort a reçu une commande pilote de HBO Max, et s’il rencontre le même succès que ceux qui l’ont précédé, nous pourrons probablement voir une série commandée dans un avenir pas si lointain.

Le nouveau projet entre en pré-production alors que Netflix continue de travailler pour donner vie à Sandman – ce que le Détectives de garçon mort sont liés à – et le travail est également en cours pour une deuxième saison de De bons présages, la brillante série mettant en vedette David Tennant et Michael Sheen, adaptée de la collaboration très appréciée de Gaiman avec le regretté Terry Pratchett.

Détectives de garçon mort suivra Charles Rowland et Edwin Paine, les deux leads créés par Gaiman en 1991 pour DC Comics dans le cadre de son Marchand de sable mythologie. L’histoire de base derrière les personnages est qu’ils sont les fantômes de deux jeunes garçons, qui tournent le dos à leur entrée dans l’au-delà et décident plutôt de rester sur Terre pour résoudre des crimes avec un élément surnaturel. La série a beaucoup de potentiel pour être développée pour la télévision, et il est difficile de voir comment elle peut éventuellement décrocher une commande de série compte tenu de la popularité actuelle des genres criminel et surnaturel, sans oublier que Gaiman semble être actuellement. surfant sur la crête d’une vague de popularité.

Selon un rapport en Variété, le script pilote sera terminé à temps pour que le tournage commence en novembre, mais il n’y a actuellement aucun réalisateur ou acteur attaché au projet. Ce qui est étrange, c’est que les deux enfants fantômes apparaissent déjà sur HBO Max sous la forme de Patrouille du destin’ s Sebastian Croft et Ty Tennant, mais on ne sait pas si du sang neuf sera apporté pour la première sortie en solo des personnages.

Neil Gaiman règne actuellement sur le genre fantastique télévisé, et si Détectives de garçon mort arrive en série, ce sera la cinquième production de ce type actuellement en cours. En partie grâce à son nouveau contrat avec Amazon, Gaiman voit la deuxième saison de De bons présages en cours de production pour le géant du streaming, en même temps que l’adaptation de son roman Garçons Anansi, un conte de fantasy sombre mettant en scène l’un des personnages de Dieux américains, bien que le personnage n’ait en fait aucun lien direct avec l’homologue de ce roman. Starz se prépare actuellement à apporter la dernière saison de Dieux américains aux écrans, et comme mentionné, Netflix est maintenant en pleine post-production de Marchand de sable, tandis qu’une nouvelle version de livre audio de cette collection d’histoires est en cours de développement par Audible.

Dans l’ensemble, il y a beaucoup à espérer au cours de l’année à venir et au-delà, car il est probable que ce ne seront pas les seuls projets de Neil Gaiman à être projetés à l’avenir, étant donné que l’accord global de l’auteur sur Amazon vient de démarrer. . Nous attendrons la suite avec impatience.

