Le pilote de True Lies TV met la star sans vergogne Steve Howey dans le rôle d’Arnold Schwarzenegger

Steve Howey a pris la tête de l’émission télévisée True Lies, avec un pilote dramatique de CBS basé sur le film d’action de James Cameron du même nom. Les Éhonté La star jouerait Harry, le rôle joué par Arnold Schwarzenegger dans le film original. Par Variety, cette incarnation de Harry est décrite comme un « vendeur d’ordinateurs bénin, sûr, apparemment averse au risque et père de famille dévoué, marié et père de deux enfants. Mais en réalité, Harry est un agent infiltré, un homme de première classe. espion travaillant pour une organisation secrète du renseignement américain. »

Comme dans le film True Lies, le pilote fera également appel à une actrice anonyme pour jouer le rôle de la femme de banlieue de Harry. Joué par Jamie Lee Curtis dans le film original, le personnage s’appelait à l’origine Helen, et il n’est pas clair si ce nom restera dans cette nouvelle version. Dans Vrais mensonges, la femme de Harry est propulsée dans « une vie de danger et d’aventures lorsqu’elle est recrutée pour travailler à ses côtés pour sauver le monde alors qu’ils tentent de revitaliser leur mariage sans passion ».

Éhonté Les fans reconnaîtront certainement Howey pour son rôle de Kevin Ball, un personnage qu’il a joué tout au long des onze saisons de la série à succès Showtime. Il était auparavant surtout connu pour son rôle de Van Montgomery dans la sitcom Réba, avec ses génériques de films dont Stan Helsing, Game Over, mec !, et Stuber. Steve Howey est également configuré pour apparaître dans la fonctionnalité à venir Quart de jour. Devrait Vrais mensonges être repris en série, le potentiel est là pour qu’Harry s’épanouisse dans son plus grand rôle à ce jour.

Avis de brûlure le créateur Matt Nix écrit le pilote pour Vrais mensonges. Anthony Hemingway dirige. Nix sera également producteur exécutif sous sa bannière Flying Glass of Milk Productions aux côtés d’Hemingway pour Anthony Hemingway Productions. James Cameron, le réalisateur du film original, sera également producteur exécutif via Lightstorm Entertainment avec Rae Sanchini. McG, Mary Viola et Corey Marsh de Wonderland Sound and Vision, ainsi que Josh Levy de Flying Glass of Milk, sont également à bord pour exécuter les produits. Sean Hoagland et Whitney Davis d’Anthony Hemingway Productions co-dirigeront la production.

Nous verrons comment les choses se passent cette fois, mais cette commande pilote fait suite à une précédente tentative de Fox de développer Vrais mensonges comme une série télévisée. En 2017, le réseau s’est engagé dans un projet pilote, mais le projet a fait long feu avant même de voir le jour. Marc Guggenheim était à bord pour servir de scénariste pour cette version de la série prévue avec McG jusqu’à éventuellement diriger. McG est depuis resté attaché en tant que producteur exécutif pour cette incarnation actuelle.

Il est facile de comprendre pourquoi les réseaux se penchent sur Vrais mensonges comme inspiration pour un nouveau spectacle. Le film a été un grand succès lors de sa sortie en 1994, marquant près de 379 millions de dollars au box-office. Il a également remporté des nominations aux Oscars et aux BAFTA, faisant partie des films d’action les plus mémorables des années 1990. Divers plans potentiels pour faire une suite de film n’ont jamais eu lieu, mais peut-être de nos jours, Vrais mensonges pourrait être mieux servi sur le petit écran. C’est du moins l’espoir de CBS. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets : Vrais mensonges