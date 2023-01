Le pilote argentin Iván de Pineda revient au mannequinat en tant que visage de cette marque européenne

célébrités

L’animateur de télévision Iván de Pineda revient à ses racines de mannequin international avec une campagne très spéciale pour cette marque européenne populaire.

© IMDbIvan de Pineda

Ivan de Pineda a su se démarquer à la télévision en tant qu’animateur d’émissions du calibre de Reste du mondeoù il a voyagé à travers différentes destinations touristiques, et le concours de questions et réponses Mot de passe où le savoir faire de cette figure de la jet set argentine se révèle à chacune de ses interventions. Cependant, maintenant un nouveau défi l’attend.

Autrefois Ivan de Pineda ont défilé sur les podiums de la planète entière en défilant des vêtements de marques internationales telles que Valentino, Gucci, Calvin Klein Oui Versace. C’est précisément ce dernier qui convoque l’animateur télé pour jouer à nouveau le rôle de mannequin professionnel pour la campagne Printemps été de l’empire dirigé par Donatella Versace.

Iván de Pineda donne le ton

« Les mannequins Mark Vanderloo et Iván de Pineda sont les vedettes de la campagne masculine de Versace pour le printemps-été 2023, près de trois décennies après avoir joué dans leur première campagne avec la marque »a rapporté le site de divertissement de Mendoza.

Depuis Versace ils ont dit que la campagne est « prise par les photographes Mert & Marcus, la série de portraits en studio des modèles s’inspire des campagnes originales de 1996, l’année où Mark et Iván ont fait leurs débuts avec la marque, et rend hommage aux deux pour ce qu’ils sont, de véritables légendes Versace, aujourd’hui et pour toujours », une définition éloquente de la valeur argentine qui, clairement, est destinée à l’exportation. Bravo Ivan !

Donatella n’a pas hésité à déclarer : « J’adore ces images de Mark et Ivan. Depuis les années 90, ils ont défini ce que c’est que d’être puissant, sexy, sensible et attentionné. Ce sont de vrais hommes Versace, qui n’ont pas peur d’exprimer leur créativité à travers les vêtements et leur amitié à travers la proximité. de leur relation ». Ça va?

