Le Pikmin classique sortira sur les téléphones mobiles des créateurs de Pokémon GO

L’une des sagas les plus anciennes de Nintendo arrivera pour les smartphones et avec la réalité augmentée.

Niantic et Nintendo préparent un nouveau jeu basé sur la réalité augmentée. Après le succès de Pokémon GO, pourquoi ne pas réessayer? Pikmin a été la saga choisie, une série qui a commencé son voyage sur la Nintendo GameCube.

Des centaines de petits êtres qui poussent de nulle part atteindront nos smartphones et ils nous emmèneront faire une promenade. Une déclaration sur le site Niantic révèle les premiers détails.

Ta ville est remplie de ces petits êtres

Comme l’a noté Kei Kawai, vice-président de la gestion des produits chez Niantic, le jeu aura parmi ses objectifs essentiels quelque chose que Pokémon GO avait déjà, qu’on bouge plus. Pour jouer, vous devrez vous déplacer dans les rues de votre ville. On vous laisse le trailer du dernier lancement de la saga.

L’application comprendra des activités ludiques pour encourager la marche et rendre la marche plus agréable.

Il souligne également que plus de détails et de nouvelles arriveront dans les mois à venir, il ne semble donc pas que l’attente soit courte. D’autres sagas ont tenté de rejoindre le succès de Pokémon GO ces dernières années, mais aucune d’entre elles n’a réussi à se rapprocher. Dans tous les cas, il faudra attendre pour savoir ce qu’il advient de ces petits Pikmins.

Rubriques connexes: Jeux, Jeux occasionnels, Pokémon

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂