Le piéton parle la langue des signes sur PS5, PS4 la semaine prochaine

La PlayStation 5 et la PlayStation 4 traversent actuellement une légère sécheresse de sortie, avec peu de titres sur l’une ou l’autre console. Les démarches s’améliorent à la fin du mois de janvier, alors que le casse-tête 2D The Pedestrian arrive sur PS5 et PS4 le 29 janvier 2021. C’est sûr d’offrir une alternative alléchante à Hitman 3.

Comme détaillé dans la bande-annonce ci-dessus, votre travail consiste à résoudre des énigmes 2D comme une sorte de stickman, avec ces casse-tête situés dans un environnement 3D. Traversez les panneaux de signalisation et toutes sortes d’appareils en reliant les points entre les écrans. C’est un concept soigné, qui a également suscité des critiques favorables sur PC lors de son lancement à cette époque l’année dernière. Metacritic a une note de 81, nous attendons donc avec impatience que cette version reçoive le feu vert.