Le petit indice que l’araignée confirme être vu dans le deuxième trailer de Spider-Man : No Way Home

L’attente est terminée! La deuxième bande-annonce de Spider-Man : Pas de chemin à la maison a eu son lancement officiel mardi soir après avoir suscité de grandes attentes chez les adeptes du Univers cinématographique Marvel. Protagonisée par Tom Holland dans la peau de Pierre Parker et Benedict Cumberbatch Quoi Docteur étrange, est devenu le film le plus attendu de la 2021 et avec de nombreuses surprises encore à révéler. Découvrez l’aperçu ici!

Sa première est prévue pour le 17 décembre de cette année. Cependant, sa fureur a déjà dépassé tout autre film Marvel sorti auparavant. C’est que comme si cela ne suffisait pas avec un troisième volet avec Holland comme protagoniste, il y a maintenant la possibilité que Tobey Maguire et Andrew Garfield – qui jouait auparavant à Spider-Man – peut maintenant revenir avec l’excuse de Multivers.

La vérité est que dans la partie où le docteur Octopus apparaît, il dit à Tom’s Spidey qu’il n’est pas Peter Parker et cela expliquerait le fait d’une possible araignée vue dans ce film avec la présence de Tobey McGuire et Andrew Garfield.

De la main de Images Marvel et Sony, ses producteurs ont partagé lundi une courte vidéo dans laquelle ses principaux acteurs, Jacob Batalon, Zendaya et Tom Holland lui-même, ont réagi à la bande-annonce avant sa première sur les chaînes officielles du studio de cinéma. Et bien que beaucoup théories des fans Ils ont été réfutés avec l’avance publiée il y a quelques minutes, la vérité est que beaucoup d’autres peuvent encore être remplies.

Les attentes ne font que grandir autour de ce film. Et c’est qu’en plus des indices qui ont été révélés, comme la présence d’Alfred Molina dans la peau de Docteur Octopus et de William Dafoe personnifiant le Lutin vert, ils ont déjà clairement indiqué qu’il s’agissait de l’un des paris les plus ambitieux de la société et du MCU depuis sa création avec Hombre de Hierro en 2008 jusqu’à maintenant.

Le réalisateur lui-même Jon watts assuré que la clôture de cette trilogie sera aussi grande que l’un des films Marvel les plus réussis : « Nous essayons d’être ambitieux. Spider-Man : No Way Home, en fait, sera Spider-Man : Endgame», a fait remarquer le cinéaste, faisant référence non seulement au niveau de production qui sera vu à l’écran, mais aussi à la impact au box-office et les chiffres énormes atteints par la clôture de la phase précédente. C’est ainsi que les fans ont réagi !

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂