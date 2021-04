Le petit fils d’Amanda Seyfried fait une apparition surprise dans l’interview AUJOURD’HUI: «  C’est mon gars  »

Amanda Seyfried chérit son temps à la maison avec sa famille, y compris son fils nouveau-né, qui a fait une apparition surprise lors d’une interview dimanche AUJOURD’HUI.

« C’est mon gars! » Seyfriend a dit alors qu’elle prenait son petit garçon et lui présentait l’hôte de Willie Geist. « Vous pouvez regarder ce gentil homme, » dit-elle en riant.

AUJOURD’HUI

C’était une surcharge de gentillesse instantanée!

« Oh mon Dieu. Quel mec mignon, » répondit Willie. « Allez! Oh, c’est incroyable. »

Seyfried, 35 ans, et son mari Thomas Sadoski, 44 ans, ont annoncé la naissance de leur fils en septembre dernier via le compte Instagram du Réseau international d’aide, de secours et d’assistance. Ils ont décidé de publier une photo de leur fils pour sensibiliser le public à l’organisation, qui aide les enfants des zones de conflit qui ont besoin de soins médicaux mais qui ne peuvent y accéder en raison de la guerre.

Les co-stars de « The Last Word » ont également une fille de 4 ans, Nina.

La famille vit dans une ferme dans le nord de l’État de New York, où Seyfried passe du temps tranquille en famille, sans l’agitation habituelle de voyager à travers le monde pour filmer et promouvoir des films.

«J’aime une vie normale», dit-elle à Willie. «Je me suis battu si dur pour convaincre les gens que je suis normal, que personne ne me réveille avec le petit-déjeuner au lit et que je ne suis pas avec chauffeur.

«Chaque fois que je rencontre quelqu’un de nouveau, je suis tellement désespéré qu’il comprenne que tu peux me parler. J’ai des sentiments. J’ai eu du mal. Je viens d’une éducation normale. Je veux me connecter comme tout le monde parce que je je suis comme tout le monde. «

Seyfried a également parlé lors de la séance du dimanche de sa lutte contre l’anxiété. Bien qu’elle semble généralement posée et confiante, elle a déclaré que les pensées négatives auxquelles elle faisait face ne disparaissaient jamais vraiment.

«C’est comme la vie ou la mort. C’est vraiment ce qu’est une crise de panique», expliqua-t-elle à Willie. «Votre corps entre juste en combat ou en fuite. La ruée vers l’endorphine et la décharge qui se produit après l’attaque de panique sont si extraordinaires. , mais ça commence dans ta tête. «

Bien qu’elle soit heureuse de vivre une vie normale à la maison, Seyfried a déclaré qu’elle était toujours en train de traiter les informations selon lesquelles elle était désormais une actrice nominée aux Oscars. Elle est nominée pour la meilleure actrice de soutien dans « Mank » de David Fincher, qui se déroule dans les années 1930, dans lequel elle joue la starlette hollywoodienne Marion Davies, maîtresse du magnat des médias William Randolph Hearst.

En fait, elle a découvert l’honneur de la manière la plus normale possible: sa mère, qui vit avec elle et aide à prendre soin de ses enfants, lui a dit. Elle a rappelé à Willie que sa mère l’avait réveillée avec la nouvelle excitante, qui « n’a toujours pas sombré », a déclaré Seyfried.

«Elle est comme, ‘Vous l’avez.’ Et je me suis réveillé et je me suis dit: « Alors je vais fêter ça. Je vais aux Oscars en tant que nominé! » «

