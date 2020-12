Le petit ami et le bébé papa de Zonnique Pullins: Qui est Bandhunta Izzy?

La chanteuse Zonnique Pullins a récemment annoncé qu’elle était enceinte de son petit ami, Bandhuta Izzy.

Pullins a montré son ventre rond avec une séance photo de maternité emblématique, ala Beyoncé, que vous pouvez voir ci-dessous.

Pullins a 24 ans et elle est née le 20 mars 1996, ce qui en fait une Poissons.

Zonnique Pullins a fait partie du groupe de musique «OMG» de 2009 à 2015.

Elle est aussi la fille de la chanteuse Tameka Dianne «Tiny» Harris et la belle-fille du rappeur TI Ils ont même eu une émission de télé-réalité dans laquelle Pullins a joué, appelée TI & Tiny: Le tourbillon de la famille.

Qui est le petit ami et bébé papa de Zonnique Pullins, Bandhuta Izzy?

Bandhanta Izzy est une artiste musicale originaire de Baltimore, Maryland.

Il a 24 ans et est né le 30 décembre 1996, faisant de lui un Capricorne.

Il est surtout connu pour ses singles «BBB», «Rumours» et «I Got It».

Pullins et Izzy attendent leur premier enfant ensemble.

Zonnique Pullins a fait étalage de sa grossesse avec Izzy en faisant une séance photo très glamour montrant son ventre rond.

Elle portait une superbe robe qui montrait une bosse de bébé peek-a-boo et se tenait devant un ensemble de verdure et de fleurs. Pullins a légendé sa séance photo avec: «Vous ne comprenez jamais la vie tant qu’elle ne grandit pas en vous», j’ai hâte de tout rencontrer. »

La mère de Pullins, Tameka «Tiny» Harris, a également partagé les photos sur sa page Instagram avec la légende: «Je ne pouvais pas attendre de publier ma possession de prix, les deux @zonniquejailee vous êtes incroyablement beaux. Tout à propos de toi! Mon Gbaby sera si béni de vous avoir comme mère. Maintenant, promène ce bébé dans le Chili.

Zonnique Pullins a annoncé sa grossesse pour la première fois dans une interview en août 2020 où elle a déclaré qu’elle avait déjà cinq mois. Dans l’interview, Pullins a déclaré: «Littéralement chaque année, probablement depuis trois ans, cette même rumeur [that I was pregnant] était sorti. Cette fois, je suis enceinte. C’est étrange! »

Depuis combien de temps Pullins et Izzy sortent-ils ensemble?

Pullins et Izzy ont commencé à se fréquenter en 2018 et vivent actuellement ensemble. Ils ont en fait commencé leur romance éclair en se glissant dans les messages directs de l’autre sur Instagram. Pullins se souvient: « C’est notre histoire merveilleuse. Mon ancien manager est son manager maintenant. Donc son assistante m’a vraiment montré, et je l’ai suivi. Elle m’a dit: » J’ai l’impression qu’il est ton genre. » Des mois plus tard, il a glissé dans mes DM, et nous avons réussi. «

L’article continue ci-dessous

Elle affirme également que la quarantaine est, « c’est sans aucun doute la façon dont nous sommes arrivés ici. Nous avons eu beaucoup de temps pour vraiment tisser des liens, parler de l’avenir et vraiment comprendre les choses et parler de nos compétences parentales et de qui le sera faire quoi, le moment venu. «

Izzy a déjà des enfants.

Izzy a déjà deux enfants. Il a une fille de 5 ans nommée Skye et un fils de 3 ans. Cependant, la mère de ces enfants n’a pas été annoncée publiquement.

Il publie souvent des photos et des vidéos de ses enfants sur sa page Instagram.

Pullins a même noté qu’elle pouvait déjà dire quel sera le style parental de son petit ami avec leur enfant.

Elle a déclaré: « Il est si doux. Il a déjà deux enfants. Il est tellement différent avec ses enfants qu’avec tout le monde. Tous mes amis, même ma mère, mes parents, toute ma famille savent comment je suis avec mes frères et sœurs. . Comme [with my 4-year-old sister] Héritière, je me fâche quand elle pleure trop. Je me dis: « D’accord, je dois l’endurcir. » Alors je sens que je serai définitivement le [more] parent strict hors de nous deux. Je me dis toujours: « Ouais, tu es debout tard le soir, alors quand elle se réveillera, tu seras celle qui la rattrapera. » Nous essayons vraiment de le comprendre maintenant. Mais c’est comme, qui sait vraiment quand vous y arrivez. «

La famille de Pullins approuve son bébé papa.

Tameka «Tiny» Harris a posté une photo sur Instagram montrant Pullins et Izzy en train de célébrer leur grossesse. La photo est légendée: «Je peux enfin dire … Mon bébé va avoir un bébé !! Je suis de plus en plus excité de jour en jour !! @zonniquejailee @bandhunta_izzy Félicitations à vous deux !! Je vous aime tous‼ ️ »

TI a même fait l’éloge d’Izzy dans son podcast intitulé RAPIDEMENT.

Il a dit: «Je dois dire que le jeune homme à qui elle a affaire, c’est un chat cool. C’est un jeune homme respectable. Je suis même allé jusqu’à vérifier ses antécédents, d’où il vient, et son pedigree semble revenir sans ternir. Donc je n’ai rien de négatif à dire sur lui. Cependant, je ne suis pas à l’aise avec ce qui pourrait éventuellement se produire à l’avenir. Voilà mon inconfort exclusivement. Je ne partage pas cet inconfort avec elle ou avec lui. J’essaie de ne pas laisser mon niveau d’inconfort se transformer en leur bonheur. Je reste simplement mal à l’aise avec moi-même [laughs]. »

Jaycee Levin est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.