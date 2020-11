Le petit ami et bébé papa de Krystal Nielson: Qui est Miles Bowles?

C’est la saison pour s’imprégner! Au moins pour la star de Bachelor in Paradise, Krystal Nielson, et son petit ami, Miles Bowles.

Le 11 novembre 2020, Nielson a confirmé la bonne nouvelle dans une vidéo YouTube. Dans la vidéo, que vous pouvez visionner ci-dessous, elle attend impatiemment les résultats de son test de grossesse.

«Je me sens tellement anxieux et excité et nerveux et whoa – tout ça. Je suis juste honnêtement prête … tellement prête », a-t-elle dit,« J’ai hâte de remplir mon cœur de tant d’amour en créant de petits morceaux de moi dans ce monde et en leur enseignant l’amour et en leur enseignant l’amour que je n’ai jamais eu . «

Qui est le petit ami de Krystal Nielson, Miles Bowles?

Du surf au trail, Bowles adore explorer les grands espaces. Il se spécialise également dans la musique et la photographie.

Nielson n’a pas été la seule à avoir révélé son pain au four au monde le 11 novembre 2020. Bowles s’est également tourné vers les médias sociaux et a publié une photo de lui et de Nielson souriant à la plage, tenant une photo de leur échographie devant la caméra. Dites « cheese!

Où est allé MIles Bowles à l’école?

En 2017, Bowles est diplômé de la San Diego State University-California State University.

Un an plus tard, il a étudié l’ingénierie logicielle Full Stack à l’UC San Diego Extension.

Là, il a développé un éventail de compétences informatiques – HTML5, CSS3, JavaScript, Java, jQuery, Bootstrap, Express.js, React, js, Node.js, la théorie des bases de données et la ligne de commande, pour n’en nommer que quelques-uns.

Que fait Miles Bowles dans la vie?

Bowles a débuté sa carrière dans des stages pour ecoATM Gazelle, D&K Engineering et Edico Genome.

En 2017, il a progressé en tant que vice-président exécutif de l’ingénierie pour Extreme18 Golf et concepteur de produits pour Focal Wellness, Inc.

Actuellement, il est fondateur, vice-président exécutif de l’ingénierie et membre du conseil d’administration de PÜL. On dirait que quelqu’un vit sa meilleure vie.

C’est un garçon californien.

Bowles pourrait donner à Katy Perry une course pour son argent en ce qui concerne sa fierté californienne.

Il publie constamment des photos de lui attrapant de grosses vagues sous le soleil radieux de la Californie.

Il a voyagé dans le monde entier.

Quand il ne surfe pas en Californie, il fait du surf et de l’apnée aux Fidji.

Faites défiler son Instafeed et vous trouverez les souvenirs qu’il a capturés du monde entier. Il est allé en Chine, à Hawaï, en Nouvelle-Zélande, en Australie et aux Fidji.

Il s’est également rendu à Rome en 2016.

Le 10 janvier 2017, Bowles a publié une photo de lui prenant une photo à la fontaine de Trevi sur Instagram.

La légende disait: «2016 en a été une pour les livres. Je me suis impliqué dans tellement de projets et d’aventures que j’ai négligé de prendre le temps de bien partager mon «travail» et toutes mes expériences incroyables. Maintenant que la nouvelle année est arrivée, je pense qu’il est temps de vous dire enfin à tous ce que j’ai fait. Beaucoup de grandes choses sont en cours pour 2017. Restez à l’écoute pour ce qui est à venir. »

Nielson et Bowles ont rendu leur relation publique cette année.

Ce n’est que le 6 octobre 2020 que Nielson a annoncé qu’elle se fermait les lèvres avec quelqu’un de nouveau. À l’époque, elle a gardé son identité privée.

«Cette année a été pleine de hauts et de bas», a-t-elle déclaré, «j’ai appris cette année à devenir amoureuse [and] de laisser passer l’anxiété constante de ce que les gens pensent de moi. Et d’arrêter de mettre MA vie et les choses qui me rendent heureux en suspens. Je suis tellement excité pour ce prochain chapitre. Merci à tous pour votre soutien en cours de route. » Quelques semaines plus tard, son identité a été révélée.

Izzy Casey est un écrivain et éditeur basé à New York qui couvre l’actualité et le divertissement pour YourTango. Son travail a été publié dans ou à venir de Gulf Coast: A Journal of Literature and Fine Arts, Black Warrior Review, Bennington Review, BOAAT, Prelude, NY Tyrant, The Iowa Review, et ailleurs. Elle a reçu sa maîtrise en poésie de l’Iowa Writers ‘Workshop, où elle a reçu une bourse avec la Poetry Foundation.