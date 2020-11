Le petit ami de Vanessa Hudgens: qui est Cole Tucker?

Vanessa Hudgens quitte enfin son ancien petit ami de longue date, Austin Butler.

Vanessa a été vue en train de l’étreindre et de tenir la main du joueur de la MLB Cole Tucker.

Hudgens rayonnait alors qu’elle interagissait avec Tucker alors qu’ils attendaient leur voiture chez le voiturier.

Vanessa Hudgens est devenue célèbre en tant qu’actrice américaine lorsqu’elle a interprété Gabriella Montez dans le Musique de lycée série de films aux côtés de Zac Efron.

Elle continue de faire des films comme le récent film de Noël original de Netflix The Princess Switch: commuté à nouveau.

Non seulement elle a joué dans une myriade de films et d’émissions de télévision, mais elle a également sorti de la musique. Cependant, la question qui préoccupe tout le monde en ce moment est: qui est son nouveau boo?

Qui est le petit ami de Vanessa Hudgens, Cole Tucker?

Cole Tucker est originaire de Phoenix, en Arizona.

Il a deux frères et tous trois sont diplômés de l’école secondaire Mountain Pointe.

Que fait Cole Tucker dans la vie?

Cole Tucker est un joueur de baseball professionnel. Il est l’arrêt court des Pirates de Pittsburg.

Sa carrière a débuté en mars 2019 lorsqu’il a joué l’arrêt-court pour les Indiens d’Indianapolis.

Quel âge a Cole Tucker?

Cole Tucker a 24 ans.

Il est né le 3 juillet 1996, faisant de lui un Cancer.

Vanessa Hudgens aura 32 ans le 14 décembre de cette année.

Vanessa est une Sagittaire.

Comment Vanessa Hudgens et Cole Tucker se sont-ils rencontrés?

On ne sait pas comment les deux se sont rencontrés ou depuis combien de temps ils sortent ensemble, mais ils se suivent sur Instagram.

Des photos d’eux montrant un PDA important de leur soirée de rendez-vous d’hier ont déclenché des rumeurs de rencontres.

Nous savons également que c’était une date due à la publication Instagram de Vanessa qu’elle a étiquetée avec flirt « Date night ».

Avant Cole-Tucker, la vie amoureuse de Vanessa a été enregistrée presque religieusement sur Internet.

Sa liste d’ex-petits amis comprend la datation de Zac Efron depuis cinq ans avec le petit ami de longue date Austin Butler avec qui elle sortait depuis 2011. Butler et Hudgens se sont séparés plus tôt cette année.

Elle a également brièvement daté Les jeux de la faim star Josh Hutcherson pendant quelques mois, bien qu’ils restent en contact en tant qu’amis.

Qui est l’ex-petite amie de Cole Tucker?

Tucker a été lié à Miranda Campos sur Instagram.

Ils se fréquentaient officiellement début 2018. Les deux ont fréquemment posé ensemble sur Instagram de Tucker, comme sur cette photo qu’il a publiée pour Halloween en 2018.

Les commentaires étaient remplis d’idées de costumes pour couples à faire l’année prochaine, mais ils avaient rompu avant.

Cole Tucker a deux frères.

Quinn Tucker est un photographe et cinéaste qui voyage dans le monde entier pour créer son art.

Carson Tucker, quant à lui, a suivi les traces de son frère aîné dans le baseball professionnel. Il joue le rôle d’arrêt-court pour les Indians de Cleveland.

Cole est une source d’inspiration pour son petit frère qui a déclaré dans une interview:

«Je ne dirais pas que je me compare à lui, mais je l’utilise en quelque sorte comme un objectif parce que, évidemment, là où il en est, je veux aussi être un grand ligueur. Mais je veux juste m’améliorer. Il est définitivement une motivation pour moi, et nous nous entraidons définitivement, que ce soit le baseball ou simplement la vie en général. Nous parlons beaucoup, nous sommes vraiment proches. Nous avons un lien très étroit entre moi et lui. Je l’utilise donc beaucoup pour la motivation, les retours et des trucs comme ça.

Qu’est-ce que Cole Tucker aime faire en plus de jouer au baseball?

Selon Instagram de Cole Tucker, l’athlète célèbre aime jouer de la guitare.

Cole a fait réaliser un portrait pour sa mère et son père de leurs trois enfants pour célébrer la fête des pères / mères cette année. Il a également commandé une peinture de baseball d’arrière-cour pour lui-même.

Cole adore aussi aller au théâtre. Il est allé voir la comédie musicale de Broadway Hamilton et a publié une photo avec la légende: « Faire une de mes choses préférées ce soir. »

Cole Tucker est un père de chien.

Il est le parent de deux adorables chiots blancs. C’est quelque chose qu’il a en commun avec Vanessa Hudgens qui est la maman d’un mignon chiot nommé Darla.

La valeur nette de Vanessa Hudgens est de 15 millions de dollars en 2020.

La valeur nette de Cole Tucker en 2020 se situe approximativement entre 500000 et 1 million de dollars.

