Le petit ami de Teresa Giudice: Qui est Luis ‘Louie’ Ruelas?

On dirait que Teresa Giudice a retrouvé l’amour.

Les vraies femmes au foyer du New Jersey La star serait amoureuse de son nouveau copain, Luis «Louie» Ruelas, selon une source.

« La relation est très nouvelle, mais les deux sont très heureux », a déclaré la source.

Les nouvelles de la relation de Giudice surviennent deux mois seulement après avoir finalisé son divorce avec Joe Giudice, qui était au milieu d’une bataille d’expulsion désordonnée en 2019.

Qui est le petit ami de Teresa Giudice, Luis ‘Louie’ Ruelas?

Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouvel homme dans la vie de Teresa.

Que fait Louie Ruelas dans la vie?

Louie Ruelas est co-fondateur et vice-président directeur du développement des affaires chez Digital Media Solutions, une entreprise dont le siège social est à Clearwater, en Floride.

Quel est l’âge de Louie Ruelas?

Ruelas aurait eu 46 ans le 23 avril de cette année, ce qui fait de lui un Taureau.

Il est charmant et drôle.

Au moins, selon sa bio LinkedIn, il l’est!

«Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie du marketing de réponse numérique, j’ai perfectionné la capacité d’augmenter efficacement les revenus avec ceux avec qui je travaille tout en maintenant un fort sentiment d’intégrité, une éthique de travail honorable et un sens de l’humour plein d’esprit. bio sur le site de réseautage des médias sociaux lit.

Teresa avait précédemment mentionné qu’elle cherchait quelqu’un pour la faire rire dans sa prochaine relation.

«Je ne me souviens jamais d’avoir ri avec Joe. Je ne sais pas », a-t-elle dit à Andy Cohen pendant la saison 10 Vraies femmes au foyer du New Jersey réunion.

«Je veux que quelqu’un me parle si gentiment et soit doux. Je veux être belle avec lui. J’en ai tellement fini avec tout le dur à cuire italien. J’en ai assez de ça, je veux quelque chose de différent.

Comment Teresa Giudice et Louie Ruelas se sont-elles rencontrées?

On ne sait actuellement pas comment Teresa Giudice et Louie Ruelas se sont rencontrées.

Teresa Giudice le suit sur Instagram.

Louie Ruelas compte moins d’un millier d’abonnés sur Instagram et son compte est privé, nous ne verrons donc aucune photo potentielle de lui et de Teresa sur son Instagram.

Cependant, Giudice a posté une photo d’eux deux regardant un match de football ensemble ce week-end, sous-titrant la photo sur son Facebook, « Excitée de révéler mon nouveau petit ami. »

Louie Ruelas est papa.

«Père de deux fils, Luis passe beaucoup de temps à défendre les enfants ayant des besoins spéciaux avec un accent particulier sur l’autisme étant donné l’état de son fils», lit-on dans la biographie de son entreprise.

Et la famille est très importante pour lui.

«Sa vaste expérience d’entrepreneuriat, sa mentalité d’arnaqueur et son esprit de compétition culminent avec son amour de la famille et sa passion pour la communauté», dit également sa biographie.

Joe Giudice est heureux pour son ex-femme.

Dans une interview en octobre, Joe Giudice a révélé qu’il sortait ensemble, et il ne serait pas contrarié si Teresa avait un nouvel intérêt amoureux dans sa vie non plus.

«Je veux dire, écoutez, nous parlons tous les jours, mais nous sommes déjà passés à autre chose», a-t-il déclaré. « Qu’est-ce que tu vas faire? Ça fait un moment. Si je vivais là-bas, ce serait une autre histoire, mais je ne le suis pas. Je suis ici, à huit heures de route en Italie, plein d’italiens. femmes. »

« Qu’est-ce qu’elle va faire, rester seule pour toujours? » « Ce n’est pas juste, aussi. Ecoutez, si j’étais sorti et que j’aurais pu rentrer chez moi, qui sait ce qui se passerait? Peut-être que nous serions toujours dans la même situation, peut-être pas. »

« Je ne sais pas. Les choses changent après tant d’années. «

Qui sont les enfants de Teresa Giudice?

Teresa Giudice a quatre filles avec Joe Giudice: Gia (19), Gabriella (16), Milania (14) et Audrinana (11).

Quelle est la valeur nette de Teresa Giudice?

Teresa Giudice vaut environ 11 millions de dollars.

Quelle est la valeur nette de Louie Ruelas?

Louie Ruelas vaut environ 2 millions de dollars.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.