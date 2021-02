Le petit ami de Sofia Richie: qui est Gil Ofer?

Sofia Richie a été aperçue en train d’embrasser un homme mystérieux qui serait Gil Ofer au milieu de rumeurs selon lesquelles elle s’était séparée de Matthew Morton.

Le mannequin a profité d’un voyage à Miami avec des amis et embrasse clairement la vie de célibataire alors qu’elle a serré les lèvres avec Ofer, héritier d’une énorme fortune de transport.

La fille de Lionel Richie était auparavant liée au fondateur de Cha Cha Matcha, Matthew Morton, en décembre 2020, après avoir été aperçue ensemble à plusieurs reprises, mais le couple semble l’avoir annulé.

Son voyage à Miami était une affaire somptueuse alors qu’elle traînait avec des amis et emballait le PDA avec Ofer dans une partie privée de Miami Beach.

Qui est le petit ami supposé de Sofia Richie, Gil Ofer?

Richie a mis fin à sa relation amoureuse de trois ans avec Scott Disick en août 2020 après que ses problèmes de dépendance ont refait surface en quarantaine. Le bébé-papa de Kourtney Kardashian a depuis été lié à la fille de Lisa Rinna, Amelia Hamlin.

Mais il ne semble pas que Richie laisse la nouvelle romance de son ex l’empêcher de s’amuser. Bien qu’il ne soit pas clair si Richie et Ofer sortent ensemble ou s’amusent simplement au soleil, elle a certainement choisi un célibataire extrêmement éligible.

Ofer n’est certainement pas aussi connu que l’ex Scott Disick de Richie, mais voici quelques-uns des rares détails connus sur l’héritier.

Son père est un magnat du transport maritime milliardaire.

Si vous pensiez que Sofia Richie avait un père prospère, elle n’a rien sur la famille d’Ofer!

Ofer est le fils de l’homme d’affaires israélien Idan Ofer. Son père a une valeur nette de plus de 5 milliards de dollars et son grand-père, Sammy Ofer, était autrefois l’homme le plus riche d’Israël.

En dehors du monde du transport maritime, Idan Ofer détient une participation de 85% dans le club de football de deuxième ligue portugais FC Famalicão et une participation de 32% dans le club de football espagnol Atlético Madrid.

Il est israélo-britannique.

Bien que la famille Ofer soit originaire d’Israël, Idan réside au Royaume-Uni et Gil a été élevé principalement à Londres.

La réinstallation de son père à Londres depuis Israël a été une source de controverse, car elle coïncidait avec une situation fiscale dans son pays d’origine.

Gil Ofer est actuellement inscrit dans un programme de maîtrise à la prestigieuse London Business School. La vie quotidienne autour du campus doit être tout à fait unique pour le jeune héritier, étant donné que LBS a un bâtiment entier dédié à son grand-père.

Le Centre Sammy Ofer a été ouvert en 2017 après le don de 30 millions de dollars d’Idan Ofer à l’école.

Il est diplômé de Harvard.

Avant de commencer sa maîtrise en 2020, Ofer a fréquenté l’Université Harvard. Il a obtenu en 2017 un BA en économie et sociologie.

Après avoir obtenu son diplôme, il a rejoint l’entreprise familiale travaillant pour Eastern Pacific Shipping à Singapour jusqu’à mi-2020. Il a également été impliqué dans l’initiative de son père de lancer des startups maritimes.

On ne sait pas grand-chose de sa relation avec Sofia Richie.

Mis à part leur moment PDA à Miami, ces deux n’ont pas été liés auparavant. Ofer garde les choses assez silencieuses avec une présence discrète sur les réseaux sociaux, mais Richie suit son compte Instagram privé, alors prenez-en ce que vous voulez!

