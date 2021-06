Le petit ami de Simone Biles raconte qu’elle l’a vu concourir en personne pour la première fois

Le petit ami de Simone Biles, Jonathan Owens, a finalement pu la regarder concourir en personne – et il était tout aussi impressionné que le reste du monde par ses talents.

Owens, qui joue pour les Houston Texans de la NFL, a écrit sur Instagram qu’il était « incroyable » de voir Biles concourir aux championnats américains de gymnastique, où Biles s’est classé premier pour une septième fois, un record.

« Quelle expérience incroyable », a écrit Owens, à côté d’une douce photo de lui-même et de Biles, qui tient une rose rose. « C’est la première fois que je te regarde concourir en personne et tu n’as pas déçu. C’est tellement cool que je puisse te regarder faire ce que tu aimes, et être le meilleur dans ce domaine !! Je suis tellement fier de toi mon petit champion. Prochains essais et tu sais déjà que je suis là !! Je t’aime bébé. »

« Je t’aime tellement », a écrit Biles dans la section commentaires de l’article. « Je suis tellement content que tu sois venu regarder au milieu des OTA. Tu es un vrai. »

Dans une réponse, Owens a écrit qu’il ne manquerait l’événement « pour rien ».

Owens a également partagé plusieurs photos et vidéos de Biles en compétition dans son histoire Instagram, qualifiant sa routine au sol défiant la gravité de « sans effort » et louant son travail sur la poutre d’équilibre. Il a également partagé des vidéos d’elle recevant une médaille à la fin de l’événement.

Owens a partagé plusieurs photos de Biles en compétition dimanche. Simone Biles / Instagram

« Allons-y », a écrit Owens, accompagné d’un emoji en forme de cœur. « Tellement fier de toi aime @simonebiles. »

Biles a partagé une jolie vidéo d’elle et Owens souriant pour la caméra sur sa propre histoire Instagram, l’appelant son « favori ».

Biles était tout sourire dans un joli selfie avec Owens. Simone Biles / Instagram

Biles a également célébré sa victoire en révélant le nom de la chèvre à paillettes – un jeu sur l’acronyme « GOAT » ou « la plus grande de tous les temps » – qu’elle a commencé à inclure sur ses justaucorps.

« Présentation de GOLDIE », a écrit Biles, remerciant les fans d’avoir inspiré le nom.

Ensuite, Biles participera aux essais olympiques, où elle devrait se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo, qui débuteront fin juillet. Dans la légende de sa publication Instagram, Owens a écrit qu’il prévoyait déjà d’assister à des procès.

