Le petit ami de Selena Gomez: qui est Jimmy Butler?

Selena Gomez a-t-elle un nouvel homme dans sa vie? Cela semble certainement être le cas!

Le chanteur de «Wolves» a récemment été aperçu avec la star de Miami Heat Jimmy Butler au bistro français haut de gamme Lucien dans l’East Village de New York.

Gomez est célèbre avec Justin Bieber pendant des années, puis s’est réunie avec The Weeknd (de son vrai nom: Abel Tesfaye) avant de revenir avec Bieber en 2018. Elle a ensuite été brièvement liée à l’ancienne star de One Direction Niall Horan avant de tomber. scène pour un peu.

Cependant, après avoir pris le temps de se concentrer sur elle-même, il semble que Gomez ait fini de sortir avec des musiciens et soit passé au joueur de NBA Jimmy Butler.

Qui est le petit ami de Selena Gomez, Jimmy Butler?

Poursuivez votre lecture pour découvrir 7 choses que vous ne savez jamais sur la relation entre Selena Gomez et Jimmy Butler.

1. Selena Gomez et Jimmy Butler sont déjà sortis ensemble.

Ce n’est pas la première fois que Gomez et Butler sont repérés à un rendez-vous avant.

Selon une source proche de la chanteuse de «Lose You To Love Me», Selena et Jimmy ont passé du temps ensemble au cours du dernier mois.

«Ils ont traîné plusieurs fois pendant que Selena était à New York. Jimmy lui a demandé d’aller dîner et ils se sont bien amusés « , a révélé la source. » C’est très décontracté et elle est ouverte à voir où les choses se passent, mais ne s’installe pas encore. «

2. Ils ont clairement un bon goût dans les aliments.

Butler et Gomez ont clairement un amour pour la gastronomie et la bonne nourriture, étant donné que le bistrot français haut de gamme où ils auraient été aperçus propose des plats comme le foie gras maison et le poulpe grillé avec des pommes risselées, qui coûtent tous les deux près de 30 € l’assiette.

3. Gomez ne saute pas trop tôt dans quelque chose de sérieux.

Alors que Selena Gomez et Jimmy Butler apprécient la compagnie l’un de l’autre, il ne semble pas qu’ils se précipitent dans quelque chose de sérieux pour le moment.

« [Selena is] gardant ses options ouvertes, mais a eu quelques rendez-vous avec Jimmy et pense que c’est un gars formidable », a révélé une source.

L’article continue ci-dessous

4. La petite maman de Butler n’a plus suivi Selena Gomez sur Instagram.

Drame, drame, drame!

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué qu’après l’annonce du dîner de Selena et Jimmy à New York, la mère de son enfant, Kaitlin Nowak, n’a plus suivi Gomez sur Instagram.

5. Selena Gomez n’est pas le premier A-lister auquel Jimmy Butler a été lié.

En 2016, Jimmy Butler était lié à Jolies petites menteuses la star Shay Mitchell; cependant, il n’y avait rien de grave entre les deux.

6. Selena Gomez prend la quarantaine au sérieux.

Bien que Selena Gomez soit sortie avec Jimmy Butler «plusieurs fois» récemment, elle est en grande partie à la maison, prenant la quarantaine très au sérieux – et pour une bonne raison.

Ce n’est un secret pour personne que Gomez vit avec le lupus, une maladie auto-immune qui peut affecter presque toutes les parties de son corps. Compte tenu de son état préexistant, elle a fait très attention aux personnes avec qui elle traîne et aux endroits où elle va en public.

« Selena a été très prudente avec sa santé cette année et a à peine quitté sa bulle de quarantaine », a déclaré une source.

«Elle a été extrêmement occupée à travailler à domicile sur sa nouvelle ligne de produits de beauté et est très fière de l’avoir lancée pendant une pandémie», a poursuivi la source.

«Elle aime cuisiner à la maison et ne voit que quelques amis et membres de sa famille régulièrement», ont-ils ajouté.

7. Selena Gomez aimerait être célibataire.

Vous connaissez le dicton: plus de petits amis, plus de problèmes. C’est comme ça que ça se passe, non?

Gomez n’est pas pressée de s’installer avec qui que ce soit de si tôt, car elle aimerait la vie de célibataire.

«Ses amis veulent la mettre en place tout le temps, mais elle a adoré être célibataire», a déclaré un initié.

Quel que soit le statut de la relation entre Selena Gomez et Jimmy Butler, une chose est sûre: Selena Gomez vit vraiment sa meilleure vie.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.