Le petit ami de Pia Mia: Qui est Tyler Wade?

Pia Mia, également connue sous le nom de princesse Pia Mia, est une chanteuse, compositrice, actrice et mannequin.

Elle a commencé par publier des vidéos de chant sur YouTube, puis elle est apparue dans des vidéoclips et des publicités.

Pia Mia a récemment joué un rôle dans les films Après et Après notre collision. Mia est également sur le point de sortir son premier album et a même pré-sorti quelques singles comme «Princess» et «Hot».

Pia Mia est originaire de Guam et elle a 24 ans, est née le 19 septembre 1996, ce qui en fait une Vierge.

Elle a récemment été aperçue à l’aise avec son nouveau petit ami, Tyler Wade, ce qui a suscité un intérêt pour son identité.

Qui est le petit ami de Pia Mia, Tyler Wade?

Tyler Wade est un joueur de baseball professionnel pour les Yankees de New York.

Au cours de la saison 2019, Wade a joué au deuxième but, au troisième but, à l’arrêt-court, au champ gauche et au champ droit.

Wade est originaire de Murrieta, en Californie, et il a 26 ans, né le 23 novembre 1994, ce qui en fait un Sagittaire.

Mia et Wade sont récemment allés à un rendez-vous romantique.

Mia et Wade ont été vus en train de regarder adorables ensemble lors de leur rendez-vous dans un parc de Los Angeles cette semaine.

Lorsqu’ils sont arrivés au parc pour la première fois, ils portaient leurs masques mais les ont enlevés peu de temps après s’être assis pour leur pique-nique.

Ils ont été vus en train de boire du vin, de bavarder et de manger des collations. Le couple a même eu des moments mignons où ils se sont câlins, se sont tenus la main et Mia a même posé sa tête sur l’épaule de Wade.

Ils avaient même l’air élégant en coordonnant leurs tenues, tous deux faisant vibrer les vêtements Nike. Avant cette date, les fans avaient déjà remarqué que Tyler Wade avait récemment aimé beaucoup de posts Instagram de Pia Mia, suscitant des rumeurs de rencontres.

Wade a découvert qu’il avait été repêché en regardant la télévision.

En 2013, l’agent de Wade a peut-être été relâché parce qu’il a oublié d’aviser Wade qu’il était une sélection de quatrième tour par les Yankees.

Tyler Wade ne savait pas que les Yankees l’avaient choisi jusqu’à ce qu’il entende les nouvelles à la télévision.

Wade se souvient: « J’ai entendu mon nom à la télé. Le quatrième tour arrive et c’est le choix des Yankees et je ne reçois pas d’appel téléphonique, et je me dis: » Qu’est-ce qui se passe? » J’entends mon nom et je pense: « Est-ce que j’entends des choses? Est-ce que cela se produit vraiment?

Tyler Wade a alors décidé de célébrer la bonne nouvelle en achetant un nouveau chapeau Yankees.

Tyler Wade aime jouer aux jeux vidéo.

Pendant son temps libre, Wade aime passer son temps avec ses amis comme un homme ordinaire de 26 ans.

Son passe-temps préféré est de jouer aux jeux vidéo et cela l’aide même à passer le temps lorsqu’il voyage pour le baseball. Wade dit: «Je joue à des jeux vidéo! Nous avons Nintendo Switch. Le juge, Gardy, Hicks et moi jouerons Mario Kart. »

Bien sûr, Wade consacre également beaucoup de temps à sa famille lorsqu’il ne voyage pas. Il a également un adorable petit cousin, qui apparaît parfois sur la page Instagram de Wade.

Wade vient d’une famille militaire.

Le père de Tyler Wade, Steven Wade, a été dans l’armée pendant quatre ans.

Il travaille maintenant comme entrepreneur pour la base maritime de Camp Pendleton. Son grand-père faisait également partie de l’armée, mais lorsqu’on lui a demandé s’il voulait continuer la tradition de s’enrôler, il a répondu: «Absolument pas.

Wade dit cependant que son père est la raison pour laquelle il a une éthique de travail si forte.

Wade a expliqué: « Mon éthique de travail vient définitivement de mon père. Il n’aime pas être débordé et est très compétitif. Quand j’étais plus jeune, il était strict avec moi, mais maintenant que je suis plus âgé, je comprends un peu ce qu’il faisait. et c’est l’un de mes meilleurs amis. C’est une personne formidable. «

