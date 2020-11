Le petit ami de Kate Moss: qui est le comte Nikolai Von Bismarck?

Kate Moss, née Katherine Ann Moss, est une mannequin et femme d’affaires anglaise née à Croydon, dans le Grand Londres.

Moss a été recrutée à l’âge de 14 ans par la fondatrice de Storm Model Management, Sarah Doukas.

Moss est devenu célèbre au milieu des années 1990 au milieu de la tendance de la mode «héroïne chic».

Moss est également apparu dans des films comme Zoolander 2, le garçon à la robe, et Absolument fabuleux: le film.

Kate Moss est à nouveau dans l’actualité parce qu’il y a des rumeurs selon lesquelles elle serait fiancée à son petit ami, Nikolai Von Bismarck, après avoir été aperçue portant une bague en diamant. Cependant, elle a rapidement dissipé ces rumeurs.

«Oh, non, je ne suis pas fiancé. C’est plutôt, je suis en couple, je suis engagé. Je pense qu’après votre mariage, ce doigt semble un peu vide. C’était une sorte de cadeau ‘Je sors avec toi, et j’ai un doigt très vide, alors donne-moi une bague’, a déclaré Moss.

Cependant, les rumeurs de fiançailles ont suscité l’intérêt de savoir qui est exactement la meilleure moitié de Kate Moss.

Qui est le petit ami de Kate Moss, le comte Nikolai Von Bismarck?

En tant qu’arrière-arrière-petit-fils du prince Otto Von Bismarck, le chancelier de fer de Prusse du XIXe siècle, Nikolai Von Bismarck détient le titre de comte.

Son nom complet est le comte Nikolai Leopold Archibald von Bismarck-Schönhausen, ce qui est un peu une bouchée alors il passe simplement par le comte Nikolai Von Bismarck.

Il a un groupe d’amis royaux très unis, dont la princesse Béatrice, le prince Harry, le prince William et la duchesse Kate Middleton.

Que fait le comte Nikolai Von Bismarck?

Nikolai est un photographe anglo-allemand bien connu.

Il se spécialise dans le portrait et le reportage. Son site Internet indique que «les photographies de Nikolai en Ethiopie ont fait l’objet d’une exposition personnelle à Londres en 2014».

L’exposition de Londres a mis Nikolai sur la carte en tant que photographe professionnel.

« [Nikolai] a continué à photographier divers projets au Myanmar, à Cuba, au Mozambique, en Roumanie et en Inde, plus récemment, il a terminé un livre de portraits, « The Dior Sessions » publié par Rizzoli en 2019, qui présente un certain nombre de grands artistes, acteurs , photographes, designers et musiciens. »

Il a même travaillé pour la légendaire photographe Annie Leibovitz jusqu’en 2010.

Quels sont les passe-temps de Nikolai Von Bismarck?

Il aime les films classiques comme L’homme qui voulait être roi, avec Sean Connery et Michael Caine, et les années 1930 L’homme mince films.

Il aime aussi regarder la courte série Autour du monde avec Orson Wells.

Il a révélé dans une interview que son programme musical est « un peu de reggae le matin, BBC Radio 6 et un peu de blues ou de country l’après-midi, parfois un peu de jazz, principalement King Curtis et le grand Duke Ellington ».

Quel âge a Nikolai Von Bismarck?

Le jeune comte est né le 29 décembre 1986. Il aura 34 ans cette année, faisant de lui un Capricorne.

Quel âge a Kate Moss?

Kate Moss est née le 16 janvier 1974, faisant d’elle 46 ans, soit près de 13 ans de plus que son petit ami.

Kate Moss est aussi un Capricorne.

Comment Kate Moss et Nikolai Von Bismarck se sont-ils rencontrés?

Nikolai est le fils d’un ami de la famille de Kate et ils se connaissent depuis des années car Kate était un participant constant aux glorieuses fêtes de sa mère.

Le couple est apparemment sorti en secret depuis 2015. Ils ont rendu leur relation publique lors du lancement par Kate de sa collaboration avec la marque de vêtements Equipment.

Depuis leur entrée en bourse, le couple a été au premier rang de la Fashion Week 2016, a pris des aventures dans le nord de Londres en 2017 et a assisté à un mariage royal.

Qui est Jamie Hince?

L’ex-mari de Kate Moss est Jamie Hince, le guitariste principal du groupe indépendant The Kills. Ils se sont mariés en juillet 2011 lors d’un mariage à la campagne anglaise.

Hince et Moss se sont mariés pendant près de cinq ans et ont divorcé en 2016.

Les enfants de Kate Moss – combien en a-t-elle?

Kate Moss a un enfant, une fille, avec Jefferson Hack, directeur créatif et co-fondateur de Dazed Media.

Ils ne se sont jamais mariés mais ont été en couple pendant quatre ans au début des années 2000.

Ils ont eu Lila le 29 septembre 2002, faisant d’elle une Balance.

Lila Grace Moss Hack est maintenant un mannequin de 18 ans.

Quelle est la valeur nette de Kate Moss?

La valeur nette de Kate Moss est de 80 millions de dollars.

Quelle est la valeur nette de Nikolai Von Bismarck?

La valeur nette de Nikolai Von Bismarck est d’environ 2 millions de dollars.

Deauna Nunes est une stagiaire éditoriale qui couvre la culture pop et les actualités et divertissements pour YourTango. Elle a été publiée par le magazine littéraire Generic d’Emerson College. Suivez-la sur Twitter ou Instagram.