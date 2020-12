Le petit ami de Jesy Nelson: Qui est Sean Sagar?

Vous connaissez peut-être Jesy Nelson en tant que chanteuse anglaise et ancienne membre du groupe de filles Little Mix.

Le groupe a été créé le Le facteur X en 2011 et est devenu le premier groupe à remporter le concours. Ils ont sorti leur dernier album intitulé Confettis en novembre et il est devenu leur sixième top 5 consécutif.

Le 14 décembre, Nelson a annoncé sur son compte Instagram qu’elle quitterait Little Mix.

Dans un communiqué, Nelson a déclaré: «La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de répondre aux attentes très difficile. Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer à rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer ce processus.

Elle a ajouté qu’elle devait «passer du temps avec les gens que j’aime, faire des choses qui me rendent heureuse. Je suis prêt à entreprendre un nouveau chapitre de ma vie – je ne sais pas à quoi cela va ressembler en ce moment, mais j’espère que vous serez toujours là pour me soutenir.

Jesy Nelson a 29 ans et est née le 14 juin 1991, faisant d’elle une Gémeaux.

Maintenant qu’elle ne fait plus partie de Little Mix, Nelson prévoit de passer du temps avec son petit ami.

Qui est le petit ami de Jesy Nelson, Sean Sagar?

Sean Sagar a 30 ans et son anniversaire est le 20 février, faisant de lui un Poissons.

C’est un acteur surtout connu pour son apparition dans les émissions de télévision, Notre fille, bâtons et pierres, juste un couple, trollied, et Top Boy. Sagar a également joué dans des films tels que Les messieurs, mauvais manoirs, et Boom.

Sean Sagar apparaîtra bientôt dans un nouveau drame Netflix appelé Winx: le sage du destin, qui sortira en janvier 2021.

Les fans de Nelson demandent à Sagar de s’occuper d’elle.

Après que Jesy Nelson a annoncé sa décision de quitter Little Mix, ses fans se sont immédiatement rendus sur l’instagram de Sean Sagar pour lui dire de s’occuper d’elle pendant cette période difficile. Les fans ont commenté une photo qu’il a postée d’eux ensemble, « Veuillez prendre soin de notre reine », « S’il vous plaît, prenez soin d’elle » et « VEUILLEZ LA TRÉVOIR. »

La photo montrait Nelson assis sur les genoux de Sagar pendant qu’il l’embrassait affectueusement sur la joue avec la légende «La raison de mon bonheur».

Sagar et Nelson sont devenus officiels d’Instagram en septembre.

Le couple a commencé à se fréquenter en quarantaine mais n’est devenu officiel d’Instagram qu’en septembre.

Nelson a d’abord montré leur relation en publiant une histoire Instagram de Sagar cuisinant pour elle et en déclarant qu’elle était une «fille chanceuse».

Sagar a également publié sur son histoire Instagram une photo de la nourriture qu’il a cuisinée et l’a légendée: «Lui et le sien … et oui je cuisine.» En octobre, Nelson a posté une photo torride des deux d’entre eux semblant confortables ensemble dans un restaurant et a sous-titré la photo, «Tout».

Le couple a l’air très mignon ensemble et sont ensemble depuis leur première histoire Instagram en septembre 2020.

Le théâtre fonctionne dans la famille Sagar.

Le frère aîné de Sean Sagar, Nick Sagar, est également acteur.

Nick Sagar a joué dans les films La princesse Switch et The Princess Switch: commuté à nouveau. Dans les films Netflix, il a joué le rôle de Kevin qui est l’intérêt amoureux de Margaret, joué par Vanessa Hudgens.

Nick Sagar a également joué le rôle du détective Alonzo Loya dans l’émission Reine du sud et Victor Aldertree dans Chasseurs d’Ombres. De toute évidence, le théâtre appartient à la famille Sagar.

Sean Sagar est également mannequin.

En plus d’agir, Sagar est également un modèle.

Il est actuellement signé avec MiLK Model Management

Il publie beaucoup de ses photos de mannequins sur son Instagram, où il compte près de 100000 abonnés. Sagar a récemment fait une campagne de Noël avec la marque de mode Topman.

La valeur nette de Jesy Nelson est d’environ 6 millions de dollars.

La valeur nette de Sean Sagar est d’environ 1 million de dollars.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.