Le petit ami de Honey Boo Boo, Dralin Carswell, a été arrêté une fois pour viol

Alana « Honey Boo Boo » Thompson s’est prononcée contre les critiques de sa relation après que l’arrestation pour viol de son petit ami a refait surface en ligne.

Dans une interview avec Entertainment Tonight, l’ancienne star de « Toddlers and Tiaras », 16 ans, a parlé du contrecoup qu’elle a reçu de sa relation avec Dralin Carswell, 21 ans.

« Dans notre relation, les deux choses dont tout le monde parle le plus sont notre écart d’âge et certainement parce qu’il est noir et que je suis blanc et que nous sommes un couple interracial », a déclaré Thompson.

Cependant, il semble que Thompson ne s’inquiète pas de ce que les internautes ont à dire sur sa relation.

« Je m’en fiche parce qu’en fin de compte, ma sœur approuve, sa mère approuve et nous sommes heureux, alors ce que les fans ont à dire ou ce que les ennemis ont à dire, je m’en fiche. «

Le petit ami de Honey Boo Boo a été arrêté pour viol statutaire en 2019.

Des documents judiciaires, obtenus par The Sun, ont montré que Carswell avait été arrêtée en mai 2019. Thompson n’était pas la victime et l’incident s’est produit avant qu’elle et Carswell ne commencent à sortir ensemble.

Selon le rapport de police, la mère de la victime présumée a amené sa fille à la police et a affirmé que Carswell, qui avait 18 ans à l’époque, avait grimpé par la fenêtre de sa fille et avait eu des relations sexuelles avec le mineur, qui avait 15 ans.

Un officier a interrogé la mineure, selon le rapport, et a écrit: « J’ai demandé à la fille si c’était consensuel, et elle a répondu » Oui « . »

La mineure a déclaré à la police que « son plan avec Carswell était qu’il vienne à la maison et pendant qu’ils y étaient, ils avaient des relations sexuelles consensuelles non protégées dans sa chambre ».

Carswell a déclaré à la police que le mineur « était sa petite amie et ils avaient parlé de lui venir chez elle … mais il n’est pas réellement allé à la maison », affirmant qu’il était resté chez son ami toute la journée et toute la nuit.

Cependant, lorsque les amis de Carswell ont été interrogés, deux d’entre eux ont déclaré aux autorités qu’ils avaient déposé Carswell au domicile du mineur et l’avaient récupéré plus d’une heure plus tard.

Lorsque les amis auraient ramassé Carswell, ils ont dit à la police qu’il « avait peur et leur a dit de conduire vite » parce que « la maman du mineur l’avait attrapé à l’intérieur de la maison ».

L’affaire contre Dralin Carswell a ensuite été rejetée.

Carswell a d’abord été accusé de viol statutaire, mais a finalement terminé un programme de déjudiciarisation avant le procès qui a abouti au rejet d’une plainte pour avoir fait une fausse déclaration aux forces de l’ordre.

Au cours de l’audience, le procureur de district adjoint a déclaré que Carswell « était accusé de viol statutaire, grade de délit », mais « sur la base des preuves, nous ne pensions pas pouvoir prouver le viol statutaire, mais nous pouvions prouver qu’il avait fait une fausse déclaration ».

La sœur aînée de Thompson, Lauryn « Pumpkin » Shannon, qui a obtenu la garde exclusive de Thompson en avril, a également défendu la relation.

« Elle ne se marie pas, elle n’a pas d’enfant, elle réussit très bien à l’école », a déclaré Shannon, 22 ans, à ET, ajoutant que malgré leur différence d’âge, Thompson et Carswell sont « sur la même longueur d’onde ».

La mère de Thompson, « Mama » June Shannon, a fait écho à la déclaration de Lauryn, affirmant que sa plus jeune fille était assez âgée pour prendre ses propres décisions.

« Elle reçoit beaucoup de haine parce qu’elle est dans une relation interraciale [and] il est plus âgé », a déclaré June à TooFab en mai. « En fin de compte, Alana n’est pas cette enfant de 6 ou 7 ans dont vous êtes tombé amoureux il y a 11 ans. »

« Alana a grandi, elle termine ses études secondaires l’année prochaine, les gars ! Les gens doivent se rendre compte qu’elle va avoir 17 ans en août. »

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Brooklyn. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram et Twitter.