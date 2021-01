Le petit ami de Hannah Brown: Qui est Adam Woolard?

Ancien Bachelorette Hannah Brown a un nouvel homme mystérieux dans sa vie – et les fans pensent savoir qui il est!

Hannah a été photographiée lors d’un dîner romantique à Nashville le 21 janvier, aux côtés d’un homme barbu dont le visage était malheureusement masqué par des plateaux de fruits.

Plus tard, elle a publié une histoire Instagram en se mettant à l’aise avec un compagnon, que les fans présument être le même homme mystérieux, mais son visage et son identité sont restés non révélés.

Malgré ces revers visuels, beaucoup pensent avoir identifié l’homme sur la photo comme étant Adam Woolard, un mannequin peu connu vivant dans la région de Los Angeles.

Qui est le petit ami de Hannah Brown, Adam Woolard?

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle flamme chaude de Brown.

C’est un homme à tout faire.

En plus d’être mannequin, la bio Instagram de Woolard le décrit comme un «coach de méditation / mode de vie», ainsi que comme un vendeur et des relations publiques pour la société de vêtements Greg Lauren.

Selon son LinkedIn, il a également travaillé en tant que coach budgétaire, banquier et gestionnaire de trésorerie.

Il est éduqué.

Woolard est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en administration des affaires et en finances de l’Université de l’Arkansas à Fayetteville et d’un MBA de l’Université de Lipscomb.

Je suppose qu’il a dû apprendre toutes ces compétences quelque part!

Il reste seul.

L’Instagram d’Adam Woolard, que suit Hannah, est défini comme privé; et il a un peu plus de deux mille adeptes au total – bien loin des deux millions et demi d’Hannah.

Il fait un travail de charité.

Woolard fait actuellement du bénévolat en tant que Big Brother dans le Tennessee et sert de stagiaire au conseil d’administration de l’organisation.

Il est également membre du comité de sélection des propriétaires d’Habitat pour l’humanité.

C’est un beau gosse!

Le site Web Work Talent décrit Woolard comme étant de 6 pi 1 po et 175 livres avec les cheveux bruns et les yeux noisette.

Le modèle arbore souvent une peau bien soignée de poils du visage.

Hannah a récemment parlé de ses problèmes de relations amoureuses.

Elle a publié une vidéo YouTube en novembre pour annoncer qu’elle avait commencé à faire des rencontres en ligne. « Je veux qu’un homme, pas un garçon qui a juste leur merde ensemble, puisse être un rocher et me soutenir », a déclaré Brown.

Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessus.

La star de télé-réalité a également rencontré un entremetteur peu de temps après. Dans cette vidéo ultérieure, Brown a révélé qu’elle n’était pas vraiment sortie depuis qu’elle Bachelorette passage en 2019, en admettant que «ça a été vraiment difficile pour moi».

Elle a également avoué avoir eu des expériences décevantes avec les rencontres en ligne ces dernières semaines.

Cependant, Hannah a poursuivi en disant: «Je pense que je suis vraiment prête à pouvoir donner et recevoir à nouveau de l’amour.»

Elle a dit qu’elle cherchait un homme «honnête», «passionné» et déterminé à réussir; ainsi que quelqu’un d’amusant mais stable.

Cependant, l’amour de soi semble être l’objectif principal d’Hannah ces derniers temps.

«J’apprends enfin (ça) en disant ce que je ressens et en reconnaissant que c’est si important», a-t-elle déclaré aux téléspectateurs.

Brown a dit qu’elle se concentrait sur elle-même et qu’elle n’était pas désespérée pour une relation, mais qu’elle était ouverte à tout ce qui pourrait arriver.

On dirait que ce qui est arrivé était Adam Woolard!

La relation semble avoir été confirmée après la publication de photos lundi après-midi des deux se tenant la main lors d’une promenade à Venice Beach.

Les tourtereaux portaient des vestes assorties et se moquaient de leurs masques.

Nous espérons qu’Hannah et son nouveau copain seront aussi heureux qu’ils en ont l’air!

