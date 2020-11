Le petit ami de Giada De Laurentiis: qui est Shane Farley?

Giada De Laurentiis est une chef italienne, auteure et personnalité de la télévision.

Elle est surtout connue pour héberger le Food Network’s Giada à la maison. Elle contribue également occasionnellement et co-hôtes invités pour NBC’s Aujourd’hui.

En plus de cela, elle a fondé la société de restauration GDL foods.

Laurentiis semble tout avoir en matière de cuisine, mais à quoi ressemble sa vie personnelle?

Qui est le petit ami de Giada De Laurentiis, Shane Farley?

Que fait Shane Farley dans la vie?

Shane Farley est un producteur de télévision et est surtout connu pour son travail sur les talk-shows de jour.

Plus particulièrement, Farley était un producteur superviseur pour le Rachael Ray spectacle pendant six ans. Pendant qu’il travaillait sur cette émission, Farley a remporté deux Emmys et a été nominé pour trois autres.

Farley était également le producteur exécutif de l’émission de Steve Harvey Steve de 2017 à 2018.

Depuis combien de temps Farley et De Laurentiis sont-ils ensemble?

Le couple sort ensemble depuis 2015.

Ils ont gardé leur relation très privée au début, puisque son petit ami était techniquement toujours marié.

En 2018, De Laurentiis a commencé à parler ouvertement de sa relation à la presse lorsqu’elle a admis que Farley la faisait «se sentir à nouveau comme une enfant».

Elle a également dit qu’il était spontané et qu’ils riaient beaucoup ensemble, ce qui est important pour elle dans une relation.

Qui est l’ex-mari de Giada De Laurentiis, Todd Thompson?

Todd Thompson est un créateur de mode américain, connu pour travailler avec la marque Anthropologie. Il est également apparu dans les émissions de télévision de De Laurentiis comme Giada à la maison, Giada au paradis, italien de tous les jours, et Vacances italiennes de Giada.

Thompson et De Laurentiis se sont mariés de 2003 à 2015 et ont une fille ensemble, Jade Marie De Laurentiis Thompson.

Le couple a divorcé après qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles De Laurentiis trompait Thompson, mais ces rumeurs n’ont jamais été confirmées.

De Laurentiis a répondu aux rumeurs en disant: « Todd était gêné que sa famille du Michigan le voie et pense, que se passe-t-il là-bas à Hollywood? »

Le couple a officiellement annoncé sa séparation sur Facebook.

De Laurentiis a écrit: «Après une séparation à l’amiable depuis juillet, Todd et moi avons décidé de mettre fin à notre mariage. Bien que notre décision de nous séparer s’accompagne de beaucoup de tristesse, notre concentration sur l’avenir et le désir irrésistible du bonheur de notre famille nous ont donné la force d’avancer sur des chemins séparés mais toujours connectés. Todd et moi partageons une belle fille et une vie de bons souvenirs que nous chérissons tous les deux plus que tout. Nous sommes tellement reconnaissants pour nos amis et notre famille et apprécions vraiment le soutien en cette période de changement.

Ex-femme de Shane Farley: Il était marié à Jennifer Giamo alors qu’il sortait avec De Laurentiis.

Giada De Laurentiis était divorcée lorsqu’elle a commencé à sortir avec Farley en 2015, mais il était encore techniquement marié à l’époque.

Farley a été marié à l’entraîneur personnel Jennifer Giamo pendant 15 ans. Cependant, ils étaient en train de divorcer lorsque Farley a commencé à sortir avec De Laurentiis.

Il a également été déclaré que Giamo avait découvert la relation de son mari par le biais des tabloïds.

Cependant, De Laurentiis a affirmé qu’elle et Farley avaient commencé leur relation en août, des mois après que lui et Giamo aient demandé le divorce en mars. Cependant, le moment semblait étrange et Giamo voulait même poursuivre De Laurentiis en justice pour l’affaire, mais ne l’a finalement pas fait.

Farley a une bonne relation avec la fille de De Laurentiis.

Shane Farley semble avoir une bonne relation avec la fille de 12 ans de De Laurentiis, Jade.

Farley a même déclaré: « Jade a deux parents formidables, donc je peux faire partie de sa vie sans aucune pression, j’aime vraiment sortir avec elle. »

De Laurentiis fait également un bon travail de coparentalité avec Todd Thompson.

De Laurentiis a déclaré: « [Toddetmoi[noussoutenonsl’unl’autreetànotretoursoutenonsJade »[ToddandI[are supportiveofeachotherandinturnsupportiveofJade »

Quel est l’âge de Giada De Laurentii?

Giada a 50 ans.

Elle est née le 22 août 1970, ce qui en fait un Lion.

Quelle est la valeur nette de Giada De Laurentiis?

La valeur nette de Giada De Laurentiis est estimée à 30 millions de dollars.

Quelle est la valeur nette de Shane Farley?

Shane Farley a une valeur nette d’environ 5 millions de dollars.

