Le petit ami de Deavan Clegg: qui est Topher Park?

Les couples de Fiancé de 90 jours ont toujours de grands espoirs pour le bonheur, pour toujours, mais les rêves et la réalité ne correspondent pas toujours.

Cela semble être ce qui se passe actuellement avec le couple TLC Deavan et Jihoon.

En août 2020, les rumeurs selon lesquelles Deavan Clegg, originaire de l’Utah, a quitté son mari en Corée du Sud et est rentrée chez elle pour demander le divorce, et maintenant, les rumeurs selon lesquelles elle est déjà fiancée à son nouveau copain prennent de l’ampleur.

Qui est le petit ami de Deavan Clegg, Topher Park?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle flamme chaude de Deavan.

Clegg ne perd pas de temps à quitter son mariage raté.

Elle serait déjà avec un nouvel homme nommé Topher Park, basé à Los Angeles.

Park est un acteur, mannequin, musicien et créateur de mode. Il est également le co-fondateur d’un magazine en ligne appelé “tophandher”, mais il n’a produit aucun nouveau matériel depuis décembre 2019.

Topher Park a-t-il été dans des films majeurs?

Park semble être acteur depuis environ six ans, ce qu’il a fait avec ses études de théâtre à l’Université de Californie à Riverside.

La plupart de son travail a été dans des courts métrages et des projets indépendants, y compris des fichiers nommés de manière évocatrice Boned and Fluid.

Malgré ces titres époustouflants, les projets ne sont pas des films pour adultes, même s’ils ne seront pas présentés dans une grande chaîne de cinéma de si tôt.

Topher Park est également mannequin.

Dans sa bio IMDB, Park mentionne qu’il a fait du mannequinat professionnel et qu’il a participé à une campagne pour Samsung à un moment donné.

Il est également un grand fan de la publication de selfies torse nu sur sa page Instagram.

Le mannequinat est quelque chose que lui et Clegg ont en commun; elle est également mannequin et présente souvent son travail sur ses comptes de médias sociaux.

Dans une interview en 2019, Park a déclaré que la mode et le mannequinat étaient ses véritables passions, bien qu’il n’ait pas précisé de projet de création de sa propre ligne ni de son avenir dans le mannequinat.

Comment Topher Park et Deavan Clegg se sont-ils rencontrés?

Des sources disent que Clegg et Park se sont rencontrés par l’intermédiaire d’amis communs et n’ont commencé à sortir ensemble qu’après son retour en Amérique et a décidé que son mariage était au-delà de la sauvegarde. Des sources affirment également que Park n’est pas intéressé à capitaliser sur la renommée de la télé-réalité de Clegg. Il savait tout sur la série mais ne veut pas en faire partie lui-même, ce qui est une approche inhabituelle pour quelqu’un dans le show business.

Pourquoi Deavan a-t-il jeté Jihoon?

Juste pour partager un peu de contexte sur cette histoire, Deavan Clegg et Jihoon Lee sont apparus pour la première fois dans 90 Day Fiancé: The Other Way en 2019.

L’article continue ci-dessous

Le couple a expliqué qu’ils s’étaient initialement rencontrés en ligne et Lee s’était rendu aux États-Unis pour se rencontrer en personne.

Ce voyage a conduit à une grossesse et Clegg a plus tard donné naissance au fils du couple. Elle avait déjà une fille d’une relation précédente et la romance entre Lee et Clegg était tendue depuis le début.

Non seulement ils ne se connaissaient pas bien, mais la famille de Lee n’était pas enthousiasmée par une grossesse non planifiée ou par le mariage de leur fils avec une mère célibataire américaine.

Pour compliquer les choses, Lee n’avait pas pleinement expliqué à Clegg qu’il était essentiellement au chômage et qu’il devait de l’argent au gouvernement sud-coréen suite à une arrestation antérieure pour vente de biens volés.

Malgré tout cela, le couple s’est marié et Clegg a passé du temps à faire des allers-retours entre les deux pays.

La saison actuelle de l’émission a révélé des tensions croissantes entre le couple, dont beaucoup à propos de son incapacité à subvenir aux besoins d’une famille.

Les dernières rumeurs ramènent Clegg dans l’Utah avec les deux enfants et il semble qu’elle n’a aucune intention de retourner auprès de son mari.

Topher Park et Jihoon Lee sont tous deux coréens.

Il est impossible de ne pas remarquer que Park est également d’origine coréenne, tout comme le mari de Clegg, Lee.

Dans un live Instagram maintenant expiré, elle a fait remarquer qu’elle était sortie avec des hommes asiatiques et qu’elle aimait «leur culture», et elle a toujours trouvé les hommes asiatiques attirants.

Il est sûr de dire que Clegg a un type et Park lui convient.

Deavan et Topher sont-ils fiancés?

La paire a déclenché des rumeurs de fiançailles après que Topher Park ait publié une série de photos Instagram des deux dans lesquelles ils portaient tous les deux des bagues aux doigts.

“Je vois une bague !!!” un fan a écrit.

Certains fans pensent que le couple a poussé les choses plus loin et sont déjà mariés!

“Attendez, êtes-vous mariés?!” un fan a écrit, tandis qu’un autre a dit: “OMG sont ces anneaux que je vois?”

Le couple n’a pas encore répondu aux rumeurs, mais une chose est sûre: Topher et Deavan semblent plus heureux que jamais!

Rebekah Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.