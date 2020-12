Le petit ami de Christian Serratos: Qui est David Boyd?

Fans de Selena, celui-ci est pour vous!

Ancien crépuscule l’acteur Christian Serratos incarne le personnage titulaire de la nouvelle série originale de Netflix, Selena: la série, qui a frappé la plate-forme de streaming le 4 décembre.

Alors que les fans peuvent reconnaître Serratos de crépuscule, Les morts qui marchent, et La vie secrète d’un adolescent américain, les fans de musique reconnaîtront peut-être son petit ami de rock star, David Boyd.

Qui est le petit ami de Christian Serratos, David Boyd?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur David Boyd, y compris l’émission dans laquelle il est apparu aux côtés de son partenaire de plus de six ans.

David Boyd est un musicien.

David Boyd est le chanteur du groupe de rock alternatif danois New Politics.

Certaines de leurs chansons à succès incluent «Harlem», «Yeah Yeah Yeah» et «Tonight You’re Perfect».

Il a grandi à Copenhague.

Boyd est originaire du Danemark, mais il a déménagé en Amérique en 2009 et s’est installé à Brooklyn, New York.

Le choc culturel de vivre aux États-Unis ne l’a frappé que quelques années plus tard, cependant.

« Nous étions en tournée sans arrêt, donc nous n’étions jamais dans notre appartement », a-t-il déclaré.

Son groupe a connu des difficultés dans les premières années.

Comme la plupart des groupes, Boyd et ses camarades ont connu des difficultés au début de leur carrière musicale.

« Nous avons lutté très dur financièrement », a-t-il admis. « Parfois, nous ne savions pas comment nous allions y arriver. »

Cependant, en raison de l’approche plus socialiste du Danemark, ce n’était pas aussi difficile qu’on pourrait le penser.

«Nous sommes tous de la classe moyenne là-bas, nous ne vivons pas la pauvreté comme en Amérique», a-t-il déclaré.

Il a tourné avec de grands groupes.

New Politics a fait des tournées avec des musiciens et des groupes vraiment énormes, dont Fall Out Boy, le groupe de Jared Leto 30 Seconds To Mars et Pink.

Christian Serratos et David Boyd sont ensemble depuis 2014.

Bien qu’il ne semble pas que le couple soit marié, ils sont profondément attachés l’un à l’autre et à leur relation à long terme.

C’est un papa.

David Boyd et Christian Serratos sont les parents d’une adorable petite fille de 3 ans nommée Wolfgang, qu’ils appellent Wolfie en abrégé.

« Je voulais être maman pendant très, très longtemps », a déclaré Serratos. «C’est tout ce que je pensais que ce serait. Cette fille a maman et papa enroulés autour de son doigt!

«C’est une enfant vraiment bien adaptée», a ajouté Serratos. «Nous voyageons beaucoup et cela m’inquiétait évidemment, parce que ce n’est que notre style de vie, mais moi et David, nous essayons de ne pas suranalyser les choses ou de ne pas nous culpabiliser trop. . »

«Nous avons tous les deux réalisé que tant qu’elle est avec nous, elle est géniale, et elle a toujours été géniale. C’est une enfant vraiment facile», a-t-elle révélé.

Serratos a également révélé qu’elle et Boyd étaient prêts à avoir plus d’enfants.

«Je me sens super épanoui», a ajouté Serratos. «Beaucoup de gens parlent de [how] ils savent que leur famille n’est pas finie. Je ne sais pas – notre famille pourrait l’être, mais seul le temps nous le dira.

Il est apparu dans un épisode de Les morts qui marchent.

David Boyd a joué le rôle d’un zombie dans l’émission de Serratos, Les morts qui marchent, dans la saison 7.

«C’est drôle parce qu’il ressemble à un marcheur. Je pense que c’est comme ça [director, EP, and zombie guru Greg Nicotero] et j’ai commencé à en parler au départ. Il a juste le visage parfait pour le maquillage du marcheur », a-t-elle déclaré à propos de son rôle dans l’émission à succès AMC. «Par exemple, il y a des exigences très spécifiques pour être marcheur, et David avait toutes ces exigences, alors oui, c’était un marcheur.

Serratos a également révélé la meilleure partie du travail de son partenaire de longue date sur Les morts qui marchent avec elle.

«J’étais comme, eh bien si nous allons l’avoir dans la série, je dois le tuer», dit-elle. «Il était donc un marcheur dans l’épisode avec moi et Sonequa, et je l’ai tué.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.