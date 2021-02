Le petit ami de Britney Spears parle du documentaire de la chanteuse

Le petit ami de Britney Spears a parlé du nouveau documentaire publié sur la vie et la carrière du chanteur.

Sam Asghari Elle a commenté: «Nous continuerons à la soutenir alors qu’elle poursuit ses rêves… J’ai toujours voulu le meilleur pour mon moitié et je continuerai à la soutenir dans ses rêves et à créer l’avenir qu’elle veut et mérite».

La documentaire, ‘Framing Britney Spears’ suivez la course du pop star et le mouvement #FreeBritney, ce qui va à l’encontre du contrôle légal que le père de Britney sur sa carrière depuis 2008.

Légalement, le père de Britney, Jamie lances et un avocat a le droit légal de prendre des décisions importantes sur un grand nombre d’aspects de la vie de l’artiste tels que ses finances, ses projets commerciaux et sa situation personnelle.

Le petit ami de Britney, Sam Asghari Il a ajouté: « Je suis reconnaissant pour l’amour et le soutien qu’elle a reçus de tous ses fans dans le monde et je recherche un avenir normal et incroyable avec elle. »

Je viens de regarder le documentaire «Framing Britney Spears» et je dois dire qu’il se passe quelque chose de TRÈS bizarre, de très faux. #FreeBritney – Ordures (@garbage)

Divers artistes ont réagi à film documentaire sur Britney, y compris le chanteur de Paramore, Hayley Williams, qui a écrit: «Aucun artiste aujourd’hui n’aurait à faire face à la torture littérale des médias, de la société et de la misogynie qui y est induite. La conversation sur la santé mentale, culturellement, n’aurait jamais abouti sans le prix horrible qu’elle a dû payer. «