Le petit ami de Britney Spears appelle son père un «  Total D ** k  » au milieu de la bataille de la conservation

Le petit ami de Britney Spears a critiqué son père en le traitant de « d *** » et en affirmant qu’il « essayait de contrôler » leur relation.

Sam Asghari s’est inspiré de ses histoires Instagram pour se plaindre du père de son partenaire, Jamie Spears, qui est le conservateur de son domaine.

Crédit: Instagram / samasghari

La publication Instagram intervient après que Sam a publié une déclaration à People soutenant le chanteur de 39 ans en tant que Encadrement Britney Spears le documentaire a atterri sur Hulu.

Il a déclaré: «Je n’ai toujours voulu rien d’autre que le meilleur pour ma moitié, et je continuerai à la soutenir en suivant ses rêves et en créant l’avenir qu’elle veut et mérite.

« Je suis reconnaissante pour tout l’amour et le soutien qu’elle reçoit de ses fans du monde entier, et j’attends avec impatience un avenir normal et incroyable ensemble. »

En décembre 2020, la tutelle de Britney a été prolongée jusqu’au 3 septembre 2021, à la suite d’une audience devant le tribunal.

Cela signifie que son père continuera à gérer ses biens malgré sa demande de révocation de son poste de conservateur.

Avant l’audience, Jamie a parlé à CNN, expliquant qu’il n’avait pas parlé à sa fille depuis l’été, ajoutant qu’il était en « bons termes » avec elle.

Crédit: PA

Il a déclaré: «J'aime ma fille et elle me manque beaucoup. Lorsqu'un membre de la famille a besoin de soins et de protection spéciaux, les familles doivent se mobiliser, comme je le fais depuis plus de 12 ans, pour sauvegarder, protéger et continuer à aime Britney inconditionnellement.

« J’ai et je continuerai de fournir un amour inébranlable et une protection féroce contre ceux qui ont des intérêts égoïstes et ceux qui cherchent à lui faire du mal ou à ma famille. »

Crédit: Britney Spears / Instagram

Britney a fait plusieurs tentatives juridiques pour faire retirer son père du document juridique, mais il pense qu’elle n’est pas en sécurité pour reprendre sa propre vie, sa carrière et ses affaires financières.

Son avocat a déclaré qu’elle ne se produirait plus jamais tant que son père ne serait pas démis de ses fonctions à la tête de sa tutelle.