Le personnel de l’hôpital a payé près de 650000 dollars mais «  n’est jamais allé travailler pendant 15 ans  », selon la police

Il a remporté près de 650 000 €. Mais il est allégué que Savatore Scumace n’a pas fait une journée de travail pendant plus de 15 ans.

Les autorités italiennes ont placé six employés de l’hôpital Pugliese Ciaccio sous enquête pour abus de pouvoir, après avoir prétendument autorisé Scumace, 67 ans, à s’en tirer avec son plan pendant plus d’une décennie.

La police financière italienne, la Guardia di Financia, a déclaré dans un communiqué que Scumace avait été affecté au service de sécurité incendie de l’hôpital de Catanzaro, une petite ville de la côte sud de l’Italie.

Mais ils ont dit qu’il «n’est jamais allé travailler pendant 15 ans tout en touchant son salaire».

Sa ruse a été découverte lorsque les enquêteurs ont examiné sa présence et ses relevés téléphoniques et se sont entretenus avec certains de ses collègues, selon le communiqué.

Scumace, qui fait également l’objet d’une enquête pour fraude présumée et extorsion aggravée, aurait utilisé d’autres personnes pour menacer ses supérieurs hiérarchiques de se taire, selon le communiqué.

En 2015, «un personnage très distinct» a rendu visite à son supérieur hiérarchique désormais à la retraite «sans invitation et en lui offrant des menaces voilées mais sans équivoque concernant le manager et sa famille pour éviter que Scumace ne soit dénoncé et puni», indique-t-il. Il a ajouté que cette personne avait forcé le report des mesures disciplinaires contre Scumace.

Au total, le communiqué indique qu’il n’est jamais allé travailler pendant 15 ans alors qu’il touchait plus de 538 000 euros, soit environ 645 000 dollars.

Scumace a finalement été licencié en octobre après un processus disciplinaire dans un hôpital.

Cependant, six autres employés et administrateurs de l’hôpital ont également été accusés d’abuser de leurs fonctions à l’hôpital.

Deux d’entre eux faisaient partie d’une commission d’enquête lancée par l’hôpital qui, malgré ce que la police a déclaré être de nombreuses preuves, a déterminé que les suspects ne pouvaient pas faire l’objet de mesures disciplinaires.

L’hôpital Pugliese Ciaccio n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de NBC News.

Il y a eu un certain nombre de cas d’absentéisme en Italie ces dernières années. En 2015, une enquête secrète de la police a révélé qu’environ 75% des employés du conseil municipal de la ville de San Remo ne se présentaient pas au travail.

. a contribué à ce rapport.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.