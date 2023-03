Le personnage qui doit mourir dans la saison 4 de « Succession »

Si le titre du Série HBO Max ne vous a pas donné un indice de l’intrigue principale, Succession» parle du combat pour obtenir le pouvoir de la société Waystar et être le successeur de Logan Roy. Pourtant, à chaque épisode, le vieux renard a su avoir une longueur d’avance sur ses enfants, mais il y a un événement qui peut changer le cours de l’histoire.

Le 26 mars, la plateforme de streaming qui produit de grandes émissions comme « The Last of Us » et « House of the Dragon » est revenue avec ses premières du dimanche, comme « Succession » Saison 4 Episode 1 est sorti.

Ce sera le dernier épisode de la série, alors les 10 derniers chapitres ils devront clore l’histoire de la famille Roy compliquée et ambitieuse. Pour ce faire, le moyen le plus pratique est la mort d’un personnage particulier.

QUEL PERSONNAGE DEVRAIT MOURIR DANS LA SAISON 4 DE « SUCCESSION » ?

Logan Roy devrait mourir dans cette dernière saison de « Succession ». Le programme a commencé avec le patriarche des Roys refus d’annoncer sa retraite et ne pas donner l’adresse postale de l’entreprise à son fils, Kendall. Lorsqu’il a failli mourir, cela a inquiété non seulement toute sa famille, mais également les investisseurs de Waystar.

le début est la fin et, dans ce cas, la meilleure façon de clore l’intrigue de la série serait que, finalement, il y a un successeur pour diriger l’entreprise. Cependant, il est peu probable que Logan cède son poste et désigne un héritier, tout bien considéré.les efforts qu’il a faits pour rester au pouvoirau prix de rompre, de plus en plus, la relation avec sa famille.

Kendall Roy a récupéré dans la saison 3 de « Succession » et s’est désormais rangé du côté de ses frères (Photo : HBO)

Par conséquent, pour que « Succession » se termine par un successeur, logan doit mourir. Cela déclenchera le chaos en soi, car cela briserait l’alliance de Shiv, Kendall et Roman, qui se sont réunis pour affronter leur père. Dans le cas où il mourrait, la dynamique changerait complètement et les frères pourraient commencer à se battre pour le pouvoir.

POURQUOI PENSE-T-ON QUE LOGAN MOURRA DANS LA SAISON 4 DE « SUCCESSION » ?

Alors que nous considérions déjà la route de la mort de Logar comme la meilleure chose à faire, d’un point de vue narratif, la première de la saison 4 n’a fait que confirmer nos soupçons. Comme jamais auparavant, Logan Roy a été montré dans une situation complètement vulnérable et solitairedînant par inadvertance avec Colin, son bras droit et lui disant qu’il était son seul ami (bien qu’il ne l’était pas vraiment).

Même si Logan a gagné le match la saison dernièreréussissant à faire sortir ses enfants de l’entreprise, cela ne l’a laissé que de plus en plus seul et le portrait pitoyable du premier épisode de la saison 4 c’est juste un renfort que le personnage est sur le point de dire au revoir.

COMMENT REGARDER LA SAISON 4 DE « SUCCESSION » ?

Le premier épisode de la saison 4 de « Succession » a été diffusé le dimanche 26 mars et de nouveaux épisodes seront publiés chaque semaine. via HBO Max.

De plus, si vous souhaitez profiter des versements précédents, il vous suffit d’avoir un abonnement à la plateforme de streaming.