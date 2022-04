Le personnage qui aurait pu avoir plus d’importance dans Morbius

in

Il s’agit de l’agent Stroud qui, semblait-il dans les interviews précédant le film, allait avoir une plus grande participation au film, notamment dans les séquences d’action.

Tyrese Gibson comme Stroud

Morbius C’est peut-être un échec au niveau critique, mais la réalité est que la bande du vampire vivant Protagonisée par Jared Leto Ça marche bien au box-office. Le film raconte l’histoire de Michael Morbius, un médecin atteint d’une maladie étrange qui trouve un remède à son état grâce à une procédure qui unit son ADN à celui des chauves-souris. Le résultat? Le personnage acquiert des pouvoirs spéciaux et une soif de sang humain.

Les bandes-annonces du film suggéraient un film relativement différent de celui qui est finalement sorti en salles. Certains éléments ont été substantiellement modifiés, comme la participation de Michel Keaton dans le rôle d’Adrian Toomes ou un camée du bâtiment oscorp présenté dans la franchise L’incroyable homme-araignée dirigée par Andrew Garfield. Aussi un personnage du film semble avoir souffert dans la salle de montage.

Le rôle de Tyrese Gibson dans Morbius

On parle de l’agent simoninterpreté par Tyrese Gibsonque lors d’entretiens préalables au lancement de Morbius Il était enthousiasmé par son rôle dans un film de super-héros, quelque chose qu’il a toujours voulu faire. Le plus proche dans ce sens était Rapides et furieuxune saga d’action bien connue, mais qui n’a pas de personnages de romans graphiques.

Qu’est-il arrivé à Stroud ? Gibson avait prévu que l’agent était armé d’un bras bionique capable de faire beaucoup d’exploits. Bien que cet appareil soit vu dans le film et mentionné par le personnage, on ne voit jamais le policier en action hormis une séquence dans laquelle il monte sur un toit et pointe une arme conventionnelle vers Morbius puis arrêtez-le.

Un autre détail du personnage est une cicatrice sur son cou qui est très visible et qui a sûrement eu une explication importante qui n’a jamais atteint le montage final du film. simon il a été relégué à un enquêteur ordinaire qui sert de support à un personnage comique : l’agent Rodríguez joué par Al Madrigal. Dommage car c’est sûr d’avoir Tyrese Gibson en action aurait fait de ce film une meilleure expérience.

