Le personnage que Bella Thorne veut jouer dans Deadpool 3

L’actrice n’a pas hésité à dire qu’elle aime les films de super-héros et qu’elle aimerait participer à une nouvelle entrée dans la franchise Deadpool. Ses paroles!

Bella Thorne Il a réussi à acquérir une popularité importante grâce à sa participation aux séries et films de Disney Channel. La Mouse House l’a aidée à devenir une petite star internationale qui, avec Zendaya, a fasciné des millions d’adolescents entre 2010 et 2013. Bella faisait partie du casting de secoue le; Habitude; Mascarade; Nation des Assassins ; La Nounou; Le Duff et Alexander et une terrible, horrible, mauvaise… très mauvaise journée !

Aujourd’hui, le genre super-héros est devenu la référence de l’industrie cinématographique hollywoodienne, notamment grâce à la Univers cinématographique Marvel et le Univers étendu DC. Il n’y a pas quelques artistes qui veulent s’inscrire pour ce genre de bandes et Bella Thorne est l’un de ces cas. Elle a déclaré dans le passé son intérêt à se faire passer pour Dame Deadpool.

Deadpool a un fan célèbre

«Les super-héros sont définitivement amusants. J’aime les trucs d’action et faire des cascades et des trucs. C’est toujours tellement amusant sur le plateau et marque un changement par rapport à la journée de travail où vous pouvez vous concentrer sur le corps et le ressentir, pas seulement en utilisant votre voix. C’est toujours tellement amusant pour moi. Deadpool est mon préféré. C’est tellement torride et qui n’aime pas Ryan Reynolds ? Il remplit très bien ce rôle. »a fait remarquer l’actrice.

Bella Thorne Il a poursuivi en expliquant pourquoi il aime Deadpool : « Ce que j’aime, c’est ce réalisme mélangé avec, vous savez, le monde des super-héros. On a l’impression de pouvoir parler à ce personnage maintenant, dans le présent, sans qu’il cesse d’être un super-héros. J’aime cette merde. »

Comme nous l’avons dit, l’interprète avait déjà mentionné son désir d’être Dame Deadpool, une version féminine du personnage qui habite Earth-3010 et s’appelle Wanda Wilson. Elle a les mêmes pouvoirs que son homologue masculin joué par Ryan Reynolds sur grand écran. Nous pouvons nous attendre à la voir se battre avec une grande habileté et se remettre de ses blessures grâce au facteur de guérison qui la rend presque impossible à tuer. faismerveille l’inclura-t-il dans le septième art ?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂