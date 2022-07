Le personnage principal de Final Fantasy VII, Cloud Strife, a maintenant une nouvelle figurine de Square Enix qui est livrée avec un jeton NFT

Square Enix a publié une nouvelle figurine de Cloud Strife, le personnage principal de Final Fantasy VII, qui comprend également un jeton NFT. Malheureusement, les acheteurs ont également été immédiatement informés qu’ils pourraient perdre ce jeton à l’avenir et qu’ils ne pourraient initialement pas le revendre à d’autres personnes.

Les acheteurs de la figurine doivent configurer un portefeuille virtuel sur la plate-forme Enjin NFT, télécharger le logiciel Enjin Wallet et activer leur certificat numérique NFT pour recevoir le jeton NFT supplémentaire.

Une réplique numérique de la figurine réelle est cachée derrière le jeton NFT ; cependant, les figurines ne peuvent pas être vendues ou données à d’autres en premier. De plus, Square Enix prévient que si la plateforme NFT Enjin disparaît à tout moment, les joueurs ne pourront pas accéder à leurs jetons.

Le point le plus crucial est que les acheteurs sont prévenus que cette pièce NFT peut finir par être complètement dénuée de sens. Auparavant, Square Enix affirmait que la croissance de l’entreprise ne pouvait plus être réalisée en produisant des jeux vidéo conventionnels. Au lieu de cela, l’entreprise investit dans la blockchain, le cloud gaming et le NFT.

La maison d’édition pense que NFT a beaucoup de promesses et que les joueurs devraient avoir accès à des outils pour gagner de l’argent grâce à leur gameplay. Le président Masuda affirme qu’en promouvant l’idée de « jouer pour gagner », les initiatives basées sur la blockchain ont le potentiel d’une « croissance autonome ».

Le pire, c’est que si vous vous demandez de quelle série de Square Enix il tire ces NFT. Square Enix s’inspire pour ses NFT de Final Fantasy VII, un jeu indépendant relativement obscur sur un groupe de combattants de la liberté détruisant une entreprise qui détruit la planète.

C’est peut-être l’exemple le plus remarquable de « N’a pas lu le matériel source que vous avez créé », selon la phrase.