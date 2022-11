Le personnage phare de Phoebe Waller-Bridge dans Indiana Jones 5

lucasfilm

Une nouvelle image de Phoebe Waller-Bridge dans Indiana Jones 5 a atteint les médias avec des détails sur son personnage dans cette aventure de l’archéologue. Faites attention!

© IMDbLes acteurs d’une présentation

Indiana Jones 5 commence à susciter l’intérêt des adeptes du personnage emblématique incarné par Harrison Ford à plusieurs reprises. Dans ce cas, certains détails de la nouvelle histoire suggèrent qu’elle se situera dans la course à l’espace entre les Américains et les communistes avec les actions d’un groupe de nazis désireux de voyager dans le temps pour changer la réalité.

Certaines informations indiquent que Mads Mikkelsenl’un des acteurs du film, prêtera son corps à un scientifique nazi, tandis que Pont Phoebe Waller aura un rôle de premier plan dans l’intrigue du film tel que révélé Revue Empire qui a pu confirmer le personnage de l’actrice : Helena, la filleule d’Indiana Jones, qui accompagnera l’aventurière dans cette nouvelle intrigue qui sera sûrement la dernière des Harrison Ford comme le personnage.

Phoebe Waller-Bridge fait équipe avec l’emblématique Indiana Jones

Waller-Bridge a dit Empire à propos d’Hélène : « Elle est un mystère et une merveille », en gardant tous les autres détails secrets. Le nouveau directeur de la franchise qui prend la place de Steven Spielberg, James Mangolda également dit qu’elle est « sournois, charmant, la fille d’à côté, un escroc »toute une série d’adjectifs qui nous invitent à nous passionner pour le personnage.

Cependant, il y a quelques jours, des informations ont circulé parmi les initiés selon lesquelles, dans les projections de test de Indiana Jones 5 le caractère de Pont Phoebe Waller Il n’a pas été bien accueilli par le public faisant une comparaison avec ce qui s’est passé dans le précédent épisode de la saga avec Shia La Beouf qu’à cette occasion, il personnifiait le fils d’Indy laissant la porte ouverte pour être son remplaçant, ce qui ne s’est manifestement pas produit.

Indiana Jones 5 sera présenté en première en 2023 et sa distribution est composée de grands talents tels que Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, John Rhys-Davies, Toby Jones, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Boyd Holbrook, James Mangold, Jez et John-Henry Butterworth, Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel avec Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge. Impressionnant!

