Le personnage Marvel qui a un profil sur Tinder

MERVEILLE

Les fans des Avengers ont été choqués de trouver ce super-héros sur l’application de rencontres. Connaissez son nom et la vérité derrière ce profil !

©IMDBUn personnage de Marvel cherche un partenaire sur Tinder.

Depuis le début de Univers cinématographique Marvel il y a des années, la franchise de super-héros a présenté d’innombrables des couples et histoires d’amour. Tony Stark et Pepper Potts, Steve Rogers et Peggy Carter, Wanda Maximoff et Vision ou Thor et Jane Foster ne sont que quelques exemples de romances entre les Avengers. Cependant, il y a un personnage qui n’a pas encore trouvé de partenaire et qui a donc son propre profil sur tinder.

On parle de Jennifer Waltersle rôle principal de She-Hulk : Défenseur des héros. du prochain 18 aoûtla série mettant en vedette Tatiana Maslany sera disponible dans Disney+. De quoi s’agit-il? Eh bien, voici la raison pour laquelle vous avez rejoint l’application de rencontres. « Il met en scène une avocate spécialisée dans les affaires judiciaires liées au surhumain, traversant la vie compliquée d’une femme célibataire d’une trentaine d’années qui est aussi un géant vert surpuissant de plus de deux mètres de haut.», indique son synopsis officiel.

Étant célibataire, la super-héroïne qui arrivera très prochainement sur la plateforme de streaming, n’a pas tardé à trouver un partenaire via Tinder. Depuis que la fiction a été annoncée, sa production a montré qu’elle sera très différente de ce qu’on a pu voir précédemment dans le MCU. De cette façon, il abordera la comédie, montrera son personnage principal brisant le quatrième mur et esquivera les clichés typiques des histoires Marvel.

Apparemment, ils ont également marqué un avant et un après en essayant de promouvoir la série avant qu’elle ne soit intégrée au catalogue Disney +. De cette façon, ils ont créé un profil officiel pour vous dans l’application. Présentant des photos de Jennifer Walters, sa biographie explique : «Je sais ce que tu penses, ça ne peut pas être réel… et devinez quoi, ça ne l’est pas”. Ensuite, il invite les utilisateurs à regarder la série qui mettra en vedette la participation de Mark Ruffalo, Tim Roth et Benedict Wong.

Une fois qu’il est atteint « match » avec le protagoniste de la comédie, un message automatique indique : «Je savais qu’on se rencontrerait ! Il y a beaucoup à aimer dans She-Hulk : Defender of Heroes. Avocats, Hulks, camées, rendez-vous, happy hours, yoga, magie, mode… La liste continue. Maintenant, arrêtez de lire ceci, envoyez un message ci-dessous et fixez une date pour regarder l’émission sur Disney +. ». Sans aucun doute, une façon créative d’inviter ceux qui recherchent un partenaire comme le personnage de Tatiana Maslany.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

