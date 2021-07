Le personnage Marvel qui a le plus déçu Stan Lee

LEGO 75957 Harry Potter Le Magicobus, Ensemble de Collection à Trois étages avec Figurines

Inclut 3 figurines LEGO Harry Potter (nouveautés de juin 2019) : Harry Potter, Stan Rocade et Ernie Danlmur. Ce bus LEGO à 3 niveaux comprend un panneau latéral articulé qui s'ouvre et un toit amovible, pour encore plus de possibilités de jeu. Inclut également un lit qui glisse et un lustre qui se balance au gré des mouvements et des virages du bus. La tête réduite facétieuse et la malle d'Harry Potter contenant une baguette magique, une lettre, une barre de chocolat et un flacon de potion enrichissent l'action et stimulent l'imagination. Le Magicobus mesure plus de 16 cm de haut, 16 cm de long et 6 cm de large.