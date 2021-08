Le personnage Marvel que Brad Pitt s’apprêtait à incarner

Brad Pitt est une icône mondiale et a un longue carrière à Hollywood où il a réalisé plus de 50 films à 57 ans. Cependant, sa longue filmographie manque d’un honneur que peu d’acteurs ont : travailler sur une bande Merveille. Pour le moment, la star était partie avec l’envie malgré avoir eu des opportunités de rejoindre le MCU : a failli signer pour un personnage.

En raison de son apparence et de sa condition physique, l’acteur pouvait se mettre sereinement dans la peau de Thor ou alors Capitaine Amérique. Le héros joué par Chris Hemsworth n’était pas si loin car son rôle de Achille à Troie, il a certaines similitudes. Le reste de sa carrière s’est déroulé entre des films de action, romance ou drame.







Cependant, Brad avait une petite participation dans Marvel. C’était dans Deadpool 2 de 2018, où il a fait une brève apparition sous le nom de Thelford Porter. A cette occasion, les producteurs du film ont recherché un acteur difficile à trouver car c’était un personnage invisible comme Vanisher. « Nous parlons du camée le plus court du monde. Il a accepté en échange du salaire le plus bas imaginable et d’une tasse de café. »Rhett Reese, co-auteur du film, a expliqué plus tard.

Josh Brolin est le câble dans le MCU (Getty)



Avant de lui offrir le caméo, les réalisateurs de Deadpool ont même pensé à un personnage pour Pitt pour jouer dans le film aux côtés de Ryan Reynolds. C’était à propos de Nathan étés, Cable, qui a finalement été joué par Josh Brolin. Le héros a fait ses débuts dans la bande dessinée Uncanny X-Men Vol.1 # 201 à partir de 1986 et a été créé par Rob Liefeld et Louise Simonson. Sa silhouette avait fait des apparitions dans des jeux vidéo et des séries animées, mais son adaptation au MCU manquait.

Hypérion dans Marvel



Aussi, le protagoniste de M. et Mme Smith a sonné en mai 2020 pour porter le rôle d’Hypérion. Il est l’équivalent du Superman de DC, chef de la Supreme Squad et est considéré comme éternel. Le personnage n’a pas encore été introduit dans l’univers cinématographique Marvel, donc il est temps de voir le célèbre acteur avec le rôle.