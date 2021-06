Le personnage le plus rentable de Marvel n’a pas de super pouvoirs

Marvel a trois des dix films les plus rentables de l’histoire et c’est une machine à générer de l’argent. Son univers cinématographique lancé en 2008 contient une longue liste de films qui ont vendu des billets et généré des personnages bien-aimés dans la culture.. Une étude a commencé à examiner ces super-héros et a jugé le plus rentable de tous. Le résultat est vraiment surprenant : regardez !

Confrontation des franchises cinématographiques a mené cette recherche complète qui comprenait deux points de vue combinés : les revenus du box-office avec la capacité du retour sur investissement (RIO) et les scores que chaque film a sur des sites comme IMDB et Metacritics. A ce dernier point s’ajoutaient les prix obtenus. Avec ce compte C’était un Top 10 qui en a étonné plus d’un.

Jeremy Renner incarne le personnage depuis 2011 (Getty)



Le gagnant était Oeil de faucon, qui a obtenu le 5.3 qualification selon les données recueillies par l’étude. Derrière les plus rentables se trouvaient des noms lourds tels que Thor (5.06), Capitaine Amérique (4.9), Hombre de Hierro (4.8), Seigneur des étoiles (5) et Veuve noire (5), à égalité pour les deuxième et troisième places.

Qui est Hawkeye dans l’univers cinématographique Marvel ?

Il s’agit de Clinton Barton: un ancien employé de cirque et criminel devenu héros, qui n’a pas de super-pouvoirs, mais depuis qu’il est enfant, il est un expert en tir. Le personnage a été créé par l’écrivain Stan lee Oui l’artiste Don HecKy est apparu pour la première fois en tant que méchant en septembre 1964.

La série Hawkeye arrive (Disney Images)



Dans le MCU, il est joué par Jérémy Renner et a participé à Les Vengeurs (2012), Avengers: l’ère d’Ultron (2015), Captain America : guerre civile (2016) et Avengers : Fin de partie (2019). Dans le cadre de la Phase 4, Disney+ prépare l’avant-première de la série Hawkeye prévu pour fin 2021.

Top 10 des personnages les plus rentables pour Marvel

1 | Oeil de faucon

2 | Seigneur des étoiles

3 | Veuve noire

4 | Capitaine Amérique

5 | Hombre de Hierro

6 | Thor

7 | Nick Fury

8 | Ponton

9 | Panthère noire

10 | Docteur étrange