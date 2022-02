Le personnage le plus puissant de tout DC et Marvel

CC/Marvel

Les marques Marvel et DC ont des personnages extrêmement puissants, mais l’un d’eux se démarque des autres. De qui parle-t-on?

©IMDBDocteur Manhattan

merveille Oui CC ont cimenté leur présence dans le monde du cinéma avec d’innombrables franchises et personnages puissants qui ont séduit le public du monde entier à maintes reprises. Nous pouvons mentionner Thanosle Mad Titan, qui a affronté les Avengers à mains nues et les a vaincus, y compris thor et hulk. À côté de CC cette Supermanle dernier fils de Krypton, qui a une force, une vitesse et même une capacité surhumaine de voler.

Darkseid dans le Univers étendu DC avec ses rayons Oméga et la force surnaturelle est aussi un autre personnage à craindre. Depuis merveille on peut citer le Ikaris éternel, qui avec sa capacité à voler, sa force et la foudre de ses yeux est l’un des héros les plus puissants de la marque. Mais ils pâlissent tous par rapport à un personnage en particulier. Il s’agit d’un héros qui a présenté CC en dehors de son Univers étendu.

le héros le plus puissant

Parlons du film Veilleursplus précisément de Docteur Manhattan, un personnage très spécial. Parce que? Après avoir été accidentellement enfermé dans une chambre d’essai lors d’une expérience de physique nucléaire, son corps est complètement désintégré. Cependant, au lieu de mourir, il acquiert des pouvoirs qui lui permettent de manipuler l’énergie de la matière et de reconfigurer son humanité en un corps parfait.

Jonathan Osterman Il a parmi ses qualités la force surhumaine, la téléportation, la manipulation de la matière au niveau subatomique et même la clairvoyance. On peut dire que l’accident qu’a subi cet homme a fini par faire de lui un véritable dieu parmi les êtres humains. Son symbole est celui qu’il respecte : avec son index, il a gravé sur son front le schéma d’un atome d’hydrogène dans le modèle atomique de Bohr.

Aucun des personnages que nous avons rencontrés dans Univers cinématographique Marvel ou ceux que nous avons vus dans le Univers étendu DC atteint une échelle de puissance aussi importante que celle des Docteur Manhattan dans Veilleurs. C’est pourquoi aujourd’hui nous avons décidé de nous souvenir de lui et de prendre en compte ce héros qui a récemment croisé son chemin dans les romans graphiques avec le reste de DC. Viendra-t-il un jour au DCEU ?

