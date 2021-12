Le personnage le plus détesté de la saga Spider-Man

Pop! Vinyl Figurine Pop! Exclusivité Marvel PIAB - Spider-Girl

Spider-Girl est le dernier personnage Marvel à rejoindre la collection de Pops! Exclusives Pop In A Box! Si vous êtes très chanceux, vous pourrez recevoir la Variante Chase April Parker! May « Mayday » Parker est la fille de Peter Parker alias Spider-Man et de Mary-Jane Watson-Parker. Elle fut enlevée à sa naissance sur ordre de Norman Osborn et ramenée à ses parents par Kaine, le premier clone de Spider-Man, qui la retrouva entre les mains d’Allison Mongrain, la criminelle qui avait agi sur les ordres d’Osborn. Mayday Parker a un clone génétique créé par Norman Osborn avant sa mort. Ce clone a l'ADN de Mayday et du symbiote ce qui lui confère les pouvoirs de Spider-Girl et de Venom. Elle emploie le nom de code Mayhem et à la différence de Mayday, elle est prête à tuer les criminels. Après que Mayday l'ai remise dans le droit chemin, elle lui propose de devenir un membre de la famille Parker en se faisant passer pour sa sœur jumelle et de se faire appeler April Parker. Ajoutez Spider-Girl à votre collection aujourd'hui! Cette figurine Pop! Exclusive Spider-Girl mesure environ 9,5 cm et vient dans sa boîte-fenêtre Funko avec l’autocollant Exclusive Pop In A Box!