Le personnage inédit que Chris Evans incarnera dans Grey Man

Chris Evans a surpris ses fans la semaine dernière lorsqu’il a montré des images de ses bras brisés après une journée de tournage dans le prochain blockbuster de Netflix, L’homme gris. Maintenant, plus de détails sur son personnage étaient connus et on comprend pourquoi il est si blessé par le tournage : aura un rôle sans précédent pour sa carrière d’acteur. De quoi s’agit-il?

L’interprète de 39 ans a commencé le tournage du film le plus cher de l’histoire de la plateforme qui compte des personnalités telles que Ryan Gosling, Ana de Armas et Regé-Jean Page, en plus de la direction des frères. Anthony et Joe Russo. Son nouveau travail lui a donné un beau défi car sur les réseaux sociaux a partagé à quoi ressemblait son corps après une journée de tournage.

Bien que l’acteur soit habitué à faire des films d’action, Celui-ci sera différent des autres car son rôle sera celui du méchant. Ce sera une nouveauté pour sa carrière car il est reconnu comme le héros dans les rôles de Human Torch dans les films Les 4 Fantastiques et Captain America dans le Univers cinématographique Marvel.

Pourquoi Chris Evans se blesse-t-il en filmant The Grey Man ?

Evans a de fortes confrontations avec le personnage de Gosling. Il se mettra à la place de Lloyd Hansen, un ancien agent de la CIA qui est envoyé pour traquer son ancien partenaire Gentry de la Cour (The Grey Man) qui se sent trahi par les services de renseignement. Grâce aux images et aux mots de Chris, vous devrez imaginer les deux personnages dans des combats incroyables.

« C’est un personnage vraiment unique. Evans est le méchant, donc c’est un personnage vraiment intéressant pour lui, je pense que vous verrez à quel point il est flexible avec ce rôle. », étaient les mots sur la figure de Hansen que les frères Russo ont exprimés au podcast Lights, Camera, Barstool.







Le rôle le plus proche que la star hollywoodienne ait jamais joué était Hugh Ransom Drysdale dans Couteaux sortis. Là, il a joué le mouton noir de la famille et a montré un autre côté. « Je n’ai pas toujours la chance de jouer quelqu’un qui est méprisable, donc c’est très amusant.« , a déclaré Evans, qui avait déjà commencé sa carrière dans des comédies romantiques comme What’s Your Number, lors de la première.