Le personnage Gollum a été retardé sur presque toutes les plateformes du jeu Le Seigneur des Anneaux : Gollum

La nouvelle mise à jour devait faire ses débuts le 1er septembre, mais le créateur Daedalic Entertainment attendra encore quelques mois pour améliorer le voyage solitaire de Gollum.

Peut-être que certaines personnes trouveront ces informations utiles. Les pièces du premier jeu ont été présentées le mois dernier après une longue attente, mais pour le dire doucement, la réaction n’a pas été particulièrement enthousiaste.

Au lieu de cela, le message concernait le besoin de plus de temps, la planification du jeu le plus raffiné et, dans ce cas, la volonté d’honorer les écrits de JRR Tolkien, donc les traductions ne sont pas surprenantes.

La date de sortie du jeu était initialement prévue pour 2021 mais a ensuite été déplacée à 2022. Le Seigneur des Anneaux : Gollum se concentrera sur l’aventure de Gollum et sera basé sur les livres originaux plutôt que sur la trilogie du film. Sméagol, l’autre moitié de Gollum, prendra occasionnellement le contrôle du processus décisionnel. Ainsi, les joueurs devront également composer avec lui.

Depuis qu’un récent teaser de gameplay a montré à quel point le jeu était dur sur les côtés, les fans se sont prononcés sur le manque de qualité perçu par Gollum. Enfin, Daedalic semble avoir pris ces préoccupations au sérieux. Malheureusement, l’atelier se contente d’indiquer que le jeu sera retardé « de quelques mois » sans donner de nouvelle date de lancement.

Au moment d’écrire ces lignes, aucune plate-forme n’a fixé de date de sortie pour Le Seigneur des anneaux : Gollum. Cependant, il est évident que nous ne devrions pas anticiper la sortie du jeu en 2022 et que le report le ferait très probablement se produire au printemps 2023, sinon plus tard. Qui sait en ce qui concerne la version Switch en particulier.

L’éditeur a reconnu que le produit nécessiterait des travaux supplémentaires quelle que soit la date de sortie initiale.

On ne sait pas quand le jeu sortira sur Switch maintenant qu’il a été retardé sur toutes les plateformes. Cependant, Daedalic Entertainment réitère dans son annonce que le jeu sortira toujours pour Nintendodu système, atténuant les craintes d’une annulation.