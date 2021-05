Le personnage des Razmoket sera ouvertement gay lors du redémarrage de CGI

Un personnage dans le futur Razmoket Le remake de CGI sera ouvertement gay et espère que le rôle deviendra « un phare pour les jeunes queer ». Voici le premier aperçu du prochain redémarrage:

La distribution vocale originale fera un retour tout-puissant et reprendra leurs rôles qui incluront EG Daily comme Tommy, Nancy Cartwright comme Chuckie et Cheryl Chase comme Angelica.

Parcs et loisirs La star Natalie Morales exprimera Betty DeVille, la mère de Phil et Lil DeVille.

Dans une déclaration faite à l’AV Club, Morales – qui est elle-même ouvertement gay – a déclaré: « Quiconque a regardé l’émission originale a peut-être eu une idée de Betty était membre de la mafia de l’alphabet. [a term used to refer to the LGBTQ+ community].

« Betty est une mère célibataire avec sa propre entreprise qui a des jumeaux et qui a encore le temps de passer du temps avec ses amis et sa communauté, et je pense que c’est tellement génial parce que des exemples de vivre sa vie heureuse et saine en tant que personne queer est juste un tel phare pour les jeunes queer qui n’en ont peut-être pas d’exemples.

Crédit: Paramount +

« Et oui, Betty est un dessin animé fictif, mais même les dessins animés ont été extrêmement influents pour moi en tant qu’enfant et si j’avais regardé Razmoket et j’ai vu Betty parler avec désinvolture de son ex-petite amie, je pense qu’au moins une partie de moi aurait eu l’impression que les choses pourraient aller bien à l’avenir.

Nickelodeon Animation Studio a déclaré que la renaissance suivra les tout-petits alors qu’ils « explorent le monde et au-delà de leur point de vue de la taille d’une pinte et d’une imagination débordante ».

Ramsey Naito, président de Nickelodeon Animation, a déclaré: « Les Razmoket est l’un des dessins animés les plus emblématiques reconnus par les fans du monde entier, et cette version originale en est une que nous prenons grand soin et sommes fiers de créer pour un tout nouveau public.

« La réunion de la voix derrière ces personnages spéciaux est l’une des pièces essentielles pour rendre la série reconnaissable et nous avons hâte de voir ce groupe talentueux les redonner vie. »

Natalie Morales dans Parks and Rec. Crédit: NBC

La nouvelle a été annoncée par ViacomCBS alors qu’elle se préparait à lancer Paramount +, son service de streaming renommé, aux États-Unis.

Il a également déclaré des versions en direct des favoris télévisés pour enfants Dora l’exploratrice et Mes parrains sont magiques sont en préparation.